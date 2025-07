Elias Charalambous, scut pentru fotbaliști după FCSB – Inter Club d’Escaldes 3-1: „E responsabilitatea mea că n-am jucat mai bine” 

Elias Charalambous (44 de ani) a sărit în apărarea jucătorilor de la FCSB, care . Antrenorul cipriot se consideră vinovat pentru evoluția modestă a campioanei.

Elias Charalambous își toarnă „cenușă în cap” după FCSB – Inter Club d’Escaldes 3-1: „Eu trebuia să îi împing pe jucători”

FCSB a luat o opțiune importantă pentru calificarea în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor. Cu toate acestea, roș-albaștrii n-au convins și au fost aspru criticați de patron.

„Cred că rezultatul este unul bun, dar nu sunt mulțumit de evoluția noastră. Am zis înainte de meci că, dacă nu suntem concentrați 100%, vom avea probleme.

Știam că adversarul joacă fotbal, că e o echipă mult mai bună decât ce se vorbește despre ea. I-am analizat, au o posesie bună. Am avut ocazii să mai marcăm, dar n-am făcut-o și am suferit.

E responsabilitatea mea că nu am jucat mai bine azi, eu trebuia să-i împing pe jucători. Nu trebuie să arătăm cu degetul vreun jucător, toți trebuie să fim mai concentrați. Ăsta este rezultatul, trebuie să ne îmbunătățim ca echipă și sunt convins că o vom face.

Nu e un accident. Am câștigat, totuși. Am spus că puteam să jucăm mai bine. E adevărat, nu am făcut un joc fantastic, dar am câștigat cu 3-1”, a declarat Elias Charalambous, după FCSB – Inter Club d’Escaldes 3-1.

„Va fi greu la retur”

Returul din Andorra este programat marți, 15 iulie, de la ora 21:30. În cazul în care se va califica în turul 2, campioana României va da piept cu Shkendija sau The New Saints.

„Meciurile acestea sunt grele dacă nu suntem concentrați 100%. Am avut probleme în anumite momente ale jocului. I-am analizat, știam că joacă un fotbal bun. Am încercat să urmăresc și meciul cu AEK de anul trecut, am văzut că au avut posesia. Dacă nu dai gol la ocaziile pe care le ai, e greu. Trebuia să marcăm mai mult.

Lor le place să joace fotbal, va fi greu la retur. Dar dacă suntem bine și ne concentrăm, ne calificăm. Nu trebuie să ne relaxăm. Adversarul a fost aproape de gol pe final. Trebuie să fim concentrați la retur”, a mai spus Charalambous, la conferința de presă.

La gol a fost un moment nefericit pentru Ngezana, nu cred că a fost o greșeală individuală. Nimeni nu se aștepta ca Cisotti să fie atât de bun. A fost peste tot pe teren. Suntem fericiți pentru evoluția lui Cisotti. Am spus mereu că Ștefi (n.r. – Marius Ștefănescu) are valoare. El se antrenează foarte bine în fiecare zi. De câte ori avem nevoie de el, joacă bine” – Elias Charalambous