Elias Charalambous se laudă cu schimbările din PAOK – FCSB 1-2: „Am fost mai deștepți”

Elias Charalambous a jubilat după PAOK – FCSB 1-2. Antrenorul cipriot al campioanei României s-a lăudat cu schimbările făcute la pauză. Jucătorii intrați în minutul 46 au decis soarta meciului de la Salonic.

Elias Charalambous, după PAOK – FCSB 1-2: „Mai avem o repriză săptămâna viitoare”

FCSB a mutat inspirat pe Toumba. La pauză, când tabela de marcaj arăta 1-0 pentru PAOK, Elias Charalambous i-a aruncat în luptă pe Joyskim Dawa și pe Andrei Gheorghiță. Aceștia i-au schimbat pe Siyabonga Ngezana, respectiv David Miculescu.

ADVERTISEMENT

fostul atacant de la Poli Iași a restabilit egalitatea în minutul 50. Zece minute mai târziu a ieșit la rampă și „panterna” cameruneză a campioanei României. Dawa a înscris cu o lovitură de cap în urma unui corner executat perfect de Risto Radunovic.

„Nu am multe de spus, felicitări jucătorilor pentru meci, dar s-a terminat prima repriză, nu putem să sărbătorim! Sunt fericit că am câștigat, dar mai avem o repriză săptămâna viitoare. Am spus înainte de meci că indiferent de rezultat, meciul viitor va decide calificarea.

ADVERTISEMENT

Am avut emoții la pauză că am fi putut primi și noi roșu. Am fost deștepți, am luat decizii bune, cei care au intrat au marcat, dar trebuie să fim foarte atenți pentru că PAOK este foarte periculoasă în meciurile din deplasare.

Jucătorii care intră ajută echipa, toți cei introduși au ajutat astăzi. Au făcut diferența și asta e important. Nu pot să spun că e vreun jucător care n-a dat totul. În prima repriză n-am fost ce voiam să fim, dar am făcut o repriză secundă bună”.

ADVERTISEMENT

„Trebuie să rămânem umili”

e programat joi, 20 februarie, de la ora 19:45. Până atunci, FCSB mai are de jucat cu Gloria Buzău, duminică, 16 februarie, de la ora 20:00.

„Trebuie să găsim soluții mereu. Sunt situații în meci, nu știi niciodată ce se poate întâmpla. Vreau să le mulțumesc încă o dată suporterilor noștri, au fost din nou alături de noi!

ADVERTISEMENT

Sperăm să fie mai multe (n.r. meciuri în Europa), dar trebuie să rămânem umili și sper să avem cât mai multe partide în Europa. Acum vine meciul cu Buzău, n-avem timp să ne bucurăm, trebuie să ne recuperăm și atâta tot”, a declarat Elias Charalambous, după PAOK – FCSB 1-2.

4 goluri a înscris Joyskim Dawa pentru FCSB în acest sezon