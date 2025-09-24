Sport
Elias Charalambous se teme înainte de Go Ahead Eagles – FCSB: „Pentru unii poate părea că e o echipă accesibilă, dar nu este așa”

Deși pare cel mai accesibil adversar de pe întreg tabloul, Elias Charalambous atrage atenția asupra lui Go Ahead Eagles. Ce a spus despre echipa ce a cucerit Cupa Olandei în stagiunea precedentă
Ciprian Păvăleanu
24.09.2025 | 20:53
Elias Charalambous se teme inainte de Go Ahead Eagles FCSB Pentru unii poate parea ca e o echipa accesibila dar nu este asa
Elias Charalambous nu își subestimează adversarii din prima etapă de Europa League. Foto: Colaj FANATIK

FCSB începe o nouă aventură pe tabloul principal al cupelor europene. „Roș-albaștrii” debutează contra olandezilor de la Go Ahead Eagles, care, deși nu au experiență europeană, sunt o nucă destul de tare, dezvăluie Elias Charalambous.

Elias Charalambous, semnal de alarmă înaintea startului în Europa League: „Au dominat Ajax”

FCSB a dezamăgit în acest debut de sezon al competiției interne, însă a izbutit să facă parte din cele 36 de echipe ce vor participa în UEFA Europa League. „Roș-albaștrii” vor întâlni echipe extrem de puternice, precum Fenerbahce, Feyenoord sau Bologna, însă primul meci va fi împotriva micuței echipe din Deventer. 

Deși este o echipă fără experiență, cu un antrenor debutant în cupele europene, Elias Charalambous a avertizat cu privire la calitatea jucătorilor olandezi: „Mâine vom avea un adversar foarte greu, este echipa ce a câștigat Cupa Olandei. Nu este ușor să câștigi cupa într-un campionat atât de greu.

Am analizat jocul lor cu Ajax și au fost mult mai buni, au controlat jocul. Pentru unii poate părea că această echipă este accesibilă, dar nu este așa”, a transmis Elias Charalambous la conferința de presă premergătoare meciului.

În ciuda formei slabe din campionat, Elias Charalambous speră la o figură frumoasă în cupele europene

Cipriotul de pe banca tehnică a FCSB este de părere că elevii săi vor fi mult mai montați în Europa League decât în campionat, acolo unde au strâns doar 7 puncte după 10 etape:

„Cupele europene și campionatul sunt două competiții total diferite. Suntem complet motivați pentru astfel de meciuri. Suntem extrem de motivați pentru meciul de mâine, sper să avem un start bun. Suntem obișnuiți ca patronul să facă echipa, pentru noi nu e ceva neobișnuit. 

Este normal ca oamenii să te critice. Unii mă criticau și atunci când câștigam titlul. Când am venit aici, nimeni nu se aștepta să rămân pentru atât de mult timp. Știu să fac diferența dintre o critică pozitivă și una negativă”, a mai spus Charalambous

Există divergențe în vestiarul lui FCSB?

Întrebat dacă jocurile slabe vin din cauza neînțelegerilor din vestiar, Elias Charalambous a răspuns ferm: „De când sunt aici, nu am văzut jucătorii să se certe sau să se bată în vestiar. Când lucrurile nu merg, se spun multe lucruri. Câteodată unii oameni cu asta se ocupă: să creeze haos. Nu am avut probleme în vestiar”, a conchis cipriotul.

