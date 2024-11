FCSB caută a treia victorie în grupa de UEFA Europa League. Campioana României , de la ora 19:45. Elias Charalambous susține că, deși au pierdut categoric în campionat înaintea meciului cu FCSB, danezii au calitate foarte mare.

Elias Charalambous, sfaturi pentru jucătorii de la FCSB cu câteva momente înainte de meciul cu Midtjylland: „Asta este cel mai important”

FCSB are două victorii și o înfrângere în primele 3 etape din „faza ligii” UEFA Europa League. Nici Midtjylland nu merge mai rău în cupele europene. Echipa antrenată de Thomas Thomasberg are două victorii și un egal, însă are .

Elias Charalambous susține că cele 3 puncte puse în joc sunt esențiale pentru FCSB. De altfel, cu un succes joi seară pe Arena Națională, trupa finanțată de Gigi Becali .

”Aceste meciuri din Europa League sunt minunate, în special pentru jucători. Sper că vom da totul pentru a câștiga cele trei puncte, pentru că pot fi esențiale pentru noi în viitor. În aceste meciuri, nu trebuie să le spun prea multe jucătorilor, pentru că sunt deja motivați”, a declarat Elias Charalambous, la .

„Situația lor este exact la fel ca a noastră, calitatea este acolo”

Înainte de meciul cu Midtjylland, FCSB a remizat cu Universitatea Craiova, scor 1-1 în campionat. De cealaltă parte, nordicii au suferit o înfrângere drastică în competiția internă, scor 1-5 cu rivala Brondby.

În ciuda eșecului usturător, Elias Charalambous a anunțat că meciul cu Midtjylland va fi extrem de complicat pentru echipa sa. „Vorbim despre lucruri diferite.

Acum jucăm în Europa, nu este momentul să vorbim despre ceea ce s-a întâmplat în trecut. Avem un meci foarte important și sunt sigur că sunt sută la sută concentrați.

Campionatul din Danemarca este foarte puternic. Situația lor este exact la fel ca a noastră, nu contează că au pierdut ultimul joc din campionat, calitatea este acolo, cred că va fi un meci echilibrat, ambele echipe au calitate, iar în aceste meciuri, detaliile fac diferența.

Jucătorii trebuie să se bucure de aceste momente, dar să dea totul pentru a obține și rezultatul dorit. Nu contează cine marchează, cea mai importantă e echipa. Orice jucător poate marca, important este să câștigăm meciul”, au fost cuvintele lui Elias Charalambous.