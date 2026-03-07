ADVERTISEMENT

FCSB a pierdut cu şi va porni din . La finalul confruntării, Elias Charalambous şi-a anunţat demisia la flash-interviuri, la aproape trei ani după ce a preluat echipa.

Elias Charalambous şi-a dat demisia de la FCSB! Reacţia lui Gigi Becali: „Mă despart de el prieteneşte”

Gigi Becali se afla în direct la Prima Sport în timp ce Charlamabous şi-a anunţat demisia. Patronul FCSB a declarat că demisia este un gest de demnitate şi că este foarte probabil ca Mihai Pintilii să plece şi el:

„Dacă şi-a anunţat demisia este un gest de demnitate şi o să accept, ce să fac? O să vorbesc şi eu după ce închid cu voi, să văd care e situaţia. Dacă şi-a dat demisia, cred că s-a consultat cu Pintilii.

Este posibil să plece şi Pintilii, dar nu am vorbit. Eu nu aş fi vrut să plece acum. Puteam trage linie după play-out, eu nu îi dau afară pe oamenii ăştia. Am câştigat bani cu ei, nu îi dau afară.

Eu o să mă despart de el prieteneşte pentru că am avut mari realizări cu el. Dacă echipa nu mai ascultă de el? Aşa ceva? Ăştia batjocoresc fotbalul, joacă după ureche. Ce faci, mă? Jucaţi voi cum joacă toată lumea”, a spus Gigi Becali.

Elias Charalambous: „A fost ultima mea zi!”

Elias Charalambous a anunţat la finalul meciului cu U Cluj că s-a încheiat povestea sa la FCSB şi meciul cu U Cluj a fost ultimul. Antrenorul cipriot şi-a motivat decizia prin nevoia unui şoc la echipă:

”Nu am ce să spun despre meci. Am spus-o și săptămâna trecută. Am decis înainte de meci… Echipa asta are obiectivul să ajungă în Europa și cred că trebuie un șoc la echipă.

A fost ultima mea zi aici. Am avut doi ani extraordinari. Cineva trebuie să-și asume vina. Dacă cineva nou va veni, ar fi un șoc pozitiv la echipă. S-a încheiat o poveste frumoasă. Da, a fost ultima mea zi. Mulțumesc”, a spus Charalambous la flash interviu.