Elias Charalambous și-a felicitat jucătorii după FCSB – Unirea Slobozia 3-0. „Ne dorim să ne apropiem de primul loc. Ăsta este obiectivul, să câștigăm titlul”

Bucureștenii au făcut un meci bun, deși Elias Charalambous a ales să menajeze o parte din titulari pentru duelul cu Olympiakos din Europa League.

Elias Charalambous, mulțumit de jocul echipei sale

Faza a fost analizată în camera VAR pentru a verifica dacă mingea a depășit linia porții. Până la urmă, golul a fost validat.

ADVERTISEMENT

Daniel Bîrligea i-a luat exemplul și l-a învins, înainte de pauză, pe Denis Rusu, cu un șut violent cu piciorul stâng. După pauză, David Miculescu a stabilit scorul final. Roș-albaștrii sunt acum la doar 3 lungimi în spatele liderului, Universitatea Cluj.

La finalul jocului, Elias Charalambous și-a lăudat elevii pentru felul în care au intrat pe teren. El a vorbit despre deciziile sale tactice, dar și despre meciul cu Olympiakos de joia viitoare, care ar putea garanta prezența în primăvara europeană.

ADVERTISEMENT

„Am controlat clar meciul. Sunt foarte mândru de jucătorii mei. E important că am luat 3 puncte, dar continuăm lupta. Suntem mai aproape acum de primul loc, dar de mâine ne concentrăm pentru meciul cu Olympiakos.

Fiecare gol are povestea lui. E foarte important că am marcat, dar mai important e că nu am primit gol. E doar o victorie. Joi avem un meci foarte important. Toate victoriile sunt importante. Câștigi încredere. Noi ne dorim să ne apropiem de primul loc. Ăsta este obiectivul, să câștigăm titlul.

ADVERTISEMENT

Bîrligea e un tip care demonstrează de ce a venit aici. Se descurcă excelent. Sper din suflet să continue tot așa”, a explicat Elias Charalambous, antrenorul celor de la FCSB, după victoria cu 3-0 în fața celor de la Unirea Slobozia.

FCSB – Olympiakos, meci crucial în Europa League

Acum, pentru roș-albaștrii urmează un duel extrem de complicat împotriva celor de la Olympiakos. FCSB a obținut până acum 3 victorii din 4 meciuri în Europa League, iar un rezultat pozitiv ar trimite echipa din România în faza superioară a competiției.

ADVERTISEMENT

Programul infernal al roș-albaștrilor continuă. Elias Charalambous are misiunea complicată de a-și gestiona foarte bine jucătorii pentru meciurile din 3 în 3 zile. În lotul roș-albaștrilor sunt foarte mulți fotbaliști indisponibili din cauza problemelor medicale.