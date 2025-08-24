Sport

Elias Charalambous și-a mitraliat jucătorii după FCSB – FC Argeș 0-2: „E greu în prima ligă a României. Sunt îngrijorat”

Elias Charalambous, cu moralul la pământ după înfrângerea suferită de FCSB în meciul cu FC Argeș. Ce l-a deranjat pe cipriot.
Alex Bodnariu
25.08.2025 | 00:53
Elias Charalambous, negru de supărare după FCSB - FC Argeș 0-2. „Nu am făcut nimic!”

FCSB a fost învinsă de FC Argeș în etapa cu numărul 7 din Superliga de nou-promovata FC Argeș. Elias Charalambous, antrenorul campioanei României, a răbufnit la conferința de presă. Cipriotul este foarte supărat pe evoluția jucătorilor săi și recunoaște că echipa se află într-o criză.

Campioana României, la pământ. Criză înainte de returul cu Aberdeen

Roș-albaștrii sunt de nerecunoscut în acest start de sezon. Ajunsă pe locul 13, FCSB începe să aibă emoții în privința calificării în play-off, lucru pe care l-au declarat atât Gigi Becali, cât și Florin Tănase, unul dintre cei mai importanți jucători din vestiar.

Elias Charalambous se află clar în cel mai complicat moment de când a preluat echipa din capitală. Antrenorul de la FCSB nu mai găsește soluții. Pentru campioana României urmează duelul crucial cu Aberdeen din play-off-ul Europa League. În tur, scorul a fost 2-2, iar calificarea se va juca pe Arena Națională.

Elias Charalambous: „Nu suntem pe direcția bună”

„Lucrurile au fost foarte clare în această seară, am simțit-o în timpul jocului. Dacă nu dai 100% și nu-ți dai viața pe teren… e greu în prima ligă a României. Nu am arătat că ne dorim să câștigăm acest meci. Dacă nu dai totul, dacă nu verși sânge pe teren, nu câștigi. Nu am făcut nimic!

Pentru mine, atitudinea e cea mai importantă. Dacă dăm totul, e OK. Dacă ne-am dat viața din primul minut, e OK, dar astăzi nu pot spune aceste lucruri. Au luptat mai mult decât noi, și-au dorit mai mult să câștige, e simplu.

Anul trecut, la toate antrenamentele, la toate jocurile, am dat totul! Pentru mine, atitudinea contează mai mult decât orice altceva! Dacă nu dăm totul, degeaba! Trebuie să schimbăm atitudinea.

Nu suntem pe direcția bună, trebuie să găsim un echilibru pentru a ne îmbunătăți și a avea stabilitate în echipă. Sunt îngrijorat… Doar atitudinea ne poate califica (n.r. cu Aberdeen), doar asta putem schimba. Trebuie să dăm totul, să vărsăm sânge. Dacă nu înțelegem asta, vom avea probleme”, a explicat Elias Charalambous, la conferința de presă.

