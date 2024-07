Elias Charalambous și Darius Olaru, descumpăniți după Unirea Slobozia – FCSB 2-2. ”Toată lumea trebuie să-și ridice nivelul”

FCSB rămâne fără victorie în noul sezon de Superligă. cu doar câteva zile înainte de meciul cu Maccabi Tel Aviv din preliminariile Ligii Campionilor.

FCSB rămâne fără victorie în Superligă. Ce spune Elias Charalambous după remiza cu Unirea Slobozia

Meciul de la Clinceni a fost unul sub așteptări pentru cei de la FCSB. Deși au condus în două rânduri, bucureștenii nu au reușit să-și păstreze avantajul și au pierdut două puncte. În etapa trecută, echipa lui Gigi Becali a remizat 1-1 cu Universitatea Cluj.

ADVERTISEMENT

Antrenorul echipei, Elias Charalambous, a declarat că așteaptă o reacție din partea jucătorilor săi în meciul de marți împotriva celor de la Maccabi Tel Aviv. Tehnicianul cipriot a precizat că a început meciul cu Unirea Slobozia cu cel mai bun prim 11, însă rezultatul final este unul dezamăgitor.

„Aș fi sperat să începem mult mai bine sezonul. Știm că adversarul va miza pe contraatacuri. În unele meciuri nu poți juca atât de bine. Adversarul a marcat pe greșelile noastre, am fost ghinioniști. Asta e fotbalul. Când nu ai rezultate, încerci să ai o reacție și sper să o arătăm în meciul cu Maccabi. Atunci când adversarul are două ocazii și înscrie, e ghinion. Primul gol a venit după o fază fixă, iar al doilea este unul dintre cele mai frumoase reușite ale anului. Meciul cu Maccabi este, cu siguranță, cel mai important al sezonului.

ADVERTISEMENT

Nana a jucat foarte bine. E într-o formă bună. Noi ne doream o victorie, însă nu s-a întâmplat. Noi am început cu cel mai bun 11 pe care îl avem. Nimeni nu a fost odihnit. Mă bucur că noii jucători au venit la echipă, cu siguranță ne vor ajuta, însă toată lumea trebuie să-și ridice nivelul.

Dacă aș spune că sunt mulțumit după aceste două meciuri, cu siguranță ceva nu ar fi în regulă. Nimeni nu arată bine după primele două etape, însă acum trebuie să arătăm o altă față. Jucătorii care au fost la echipa națională au pierdut pregătirea din presezon. Sunt sigur că în viitor își vor arăta valoarea”, a spus antrenorul celor de la FCSB după meciul de la Clinceni.

ADVERTISEMENT

Darius Olaru: ”Nu sunt încă 100% din punct de vedere fizic”

La finalul meciului, jucătorii celor de la FCSB s-au arătat dezamăgiți de rezultatul final, dar și de evoluțiile lor. Darius Olaru, căpitanul echipei, a precizat că este nevoie de o îmbunătățire a nivelului jocului pentru a reuși un rezultat bun în meciurile cu Maccabi Tel Aviv. Olaru a vorbit și despre .

„Nu am făcut un joc bun în prima etapă. În seara asta cred că am jucat mult mai bine și cred că trebuie să câștigăm. Ne îngrijorează. Anul trecut, așa am reușit să câștigăm campionatul, am știut să gestionăm mai bine începutul de campionat. Ne așteaptă un meci foarte dificil pe care trebuie să-l jucăm altfel.

ADVERTISEMENT

Nu cred că a fost gândul la Maccabi. Am făcut o primă repriză mai bună decât în meciul cu U Cluj. După ce am marcat, am primit destul de repede gol. Eu nu am avut pauză pentru că am vrut să îmi ajut echipa. Nu sunt încă 100% din punct de vedere fizic, însă de la meci la meci voi arăta mai bine.

Chiar dacă doar Coman a plecat, avem destul de mulți colegi noi. Încă nu ne cunoaștem foarte bine și cred că ne trebuie puțin timp să ne acomodăm unii cu ceilalți. Din păcate, cred că ne-a plecat un jucător foarte important. Deocamdată simțim asta în joc, însă încercăm să-l suplinim”, a explicat Darius Olaru.