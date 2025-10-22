Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, puşi la zid înainte de FCSB – Bologna: “Tragic! Echipa joacă după ureche!”

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică nu s-a ferit de cuvinte după ce a văzut modul în care FCSB joacă și a avut o concluzie clară chiar înaintea meciului pe care campioana României îl dispută joi seară împotriva celor de la Bologna.

Verdict dur dat de Marius Șumudică după Metaloglobus – FCSB 1-2: „Tragic!”

Fostul antrenor de la Rapid e de părere că tot ce se întâmplă la campioana României este rodul întâmplării, iar jucătorii nu au o idee despre modul în care trebuie să evolueze. De altfel, toată prestația avută cu Metaloglobus, echipă care a obținut prima victorie din istoria ei în SuperLiga, a fost una care nu le face cinste jucătorilor conduși de Elias Charalambous și Mihai Pintilii, crede fostul antrenor din Giulești.

ADVERTISEMENT

„Tragic! Din punctul meu de vedere, cu tot respectul pentru Metaloglobus, care a arătat în anumite meciuri că au o posesie, au o idee de joc, încearcă să facă ceva, dar jucătorii din punct de vedere valoric nu se pot compara cu cei de la FCSB. În momentul de față se vede că nu au o idee de joc, toată lumea joacă după ureche. Asta se vede la FCSB. Nu găsesc cheița, nu pot să înlănțuie rezultatele pozitive la rând. În momentul în care te bate o echipă care e la prima victorie e tragic, dramatism”, a spus Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

FCSB a rămas cu doar 13 puncte după 13 etape disputate în SuperLiga și va da, în runda viitoare, peste un adversar rănit. UTA Arad va veni la București, asta după ce în ultimul meci a pierdut, 0-4, cu Oțelul Galați.

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică e pesimist înainte de FCSB – Bologna

în Europa League, meci la care italienii vor fi fără antrenorul principal, Vincenzo Italiano, cel care este internat în spital din cauza unor probleme medicale apărute recent. Confruntarea va fi una extrem de dificilă pentru echipa bucureșteană, crede spune că trupa italiană este una de calibru și dacă își va da interesul, va face ca misiunea FCSB să fie foarte grea.

ADVERTISEMENT

„O să fie destul de greu cu Bologna, e o echipă care defilează, am văzut că sunt pe locul 4, 5 în Italia. Am văzut niște imagini de la ultimele partide. O formație puternică. Dacă vine și joacă, îi interesează această competiție, va fi destul de greu. Iată că și suporterii FCSB-ului își pierd răbdare. S-a strigat demisia din ce știu”, a mai declarat Marius Șumudică.

Cum arată situația FCSB-ului în Europa League

FCSB a jucat două meciuri în Europa League, până acum, cu Go Ahead Eagles, în deplasare, și cu Young Boys Berna, acasă. Prima partidă, în Olanda, s-a terminat bine pentru campioana României, care a învins, 1-0, după golul reușit de David Miculescu. Totuși, al doilea meci, de acasă, cu trupa elvețiană, nu a mai avut un deznodământ la fel de bun.

ADVERTISEMENT

Trupa patronată de Gigi Becali a pierdut, 0-2, după o dublă semnată de Monteiro, meci care a fost controlat în mare parte de oaspeți. Pentru FCSB, pe lângă confurntarea cu Bologna, mai urmează meciuri cu Basel, Steaua Roșie Belgrad, Feyenoord, Dinamo Zagreb și Fenerbahce, toate aceste echipe fiind de un nivel european bun spre foarte bun.