Elias Charalambous, sincer după Rapid – FCSB 2-2: „Dacă faci greșeli, plătești pentru ele”

Rapid și FCSB au remizat în cel mai tare meci al etapei a 6-a din SuperLiga. Care au fost concluziile lui Elias Charalambous.
Daniel Işvanca
18.08.2025 | 00:42
Elias Charalambous a reacționat după Rapid - FCSB 2-2 FOTO: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

Cu peste 25.000 de fani prezenți pe Arena Națională, Rapidul a reușit o revenire de excepție în derby-ul cu FCSB. Campioana din SuperLiga a condus cu scorul de 2-0, dar a fost egalată dramatic în prelungiri, după o serie de greșeli în defensivă.

Elias Charalambous, sincer după Rapid – FCSB 2-2: „Cred că am fost echipa mai bună”

FCSB a ratat șansa de a obține al doilea succes al sezonului din SuperLiga României. Gruparea roș-albastră a avut un avantaj de două goluri pe Arena Națională contra Rapidului, dar s-a văzut egalată în prelungiri.

Elvir Koljic a fost erou pentru formația antrenată de Costel Gâlcă și a punctat de două ori în poarta apărată de Ștefan Târnovanu. Faza primului gol a fost contestată de patronul celor de la FCSB, care a precizat că atacantul a faultat.

Reușita de 2-2 a venit pe fondul unei erori uriașe a lui Ngezana, care avusese șansa de a face 3-0 cu câteva minute în urmă. La finalul partidei, Elias Charalambous a tras concluziile în urma acestui joc.

„Am controlat meciul până am primit primul gol. Până atunci, nu au reușit să ajungă în careul nostru, nu au creat nimic, am fost foarte bine organizați.

E păcat pentru pentru acest efort, am pierdut două puncte. Cred că am fost echipa mai bună, dar meciul se termină după minutul 95. Dacă faci greșeli, plătești pentru ele”.

Elias Charalambous: „Fotbalul e un sport de greșeli”

„Am avut și ocazia de a face 3-0, a fost ghinion pentru noi.  Nu ne așteptam, la felul cum ne-am prezentat, să se termine așa. Am fost foarte concentrați 82 de minute, apoi parcă ne-am relaxat.

Fotbalul e un sport de greșeli, nu avem ce face, mergem mai departe. Politic e genul de jucător care-și face treaba acolo unde e pus, e inteligent, încearcă să facă lucrurile bine, poate juca în mai multe poziții.

Acum, trebuie să ne refacem, vom încerca să ne calificăm în Europa League. Echipa a arătat și anul trecut și azi (n.r. duminică) că are valoare, că putem realiza lucruri bune, avem meci greu în Scoția, dar și șansa de a trece mai departe

Încet, încet, ne atingem nivelul nostru, a trecut destul timp, valoare este, jucătorii nu au uitat fotbalul, ne apropiem de forma bună”, a declarat Elias Charalambous, potrivit Digi Sport.

Tags:
Daniel Işvanca
Daniel Ișvanca este redactor pe zona de Sport la FANATIK, unde activează din august 2024. A debutat ca ziarist la HotNews.ro și are o experiență de peste trei ani în cadrul acestui domeniu.
