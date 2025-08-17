Elias Charalambous, sincer după Rapid – FCSB 2-2: „Dacă faci greșeli, plătești pentru ele”

pe Arena Națională, . Campioana din SuperLiga a condus cu scorul de 2-0, dar a fost egalată dramatic în prelungiri, după o serie de greșeli în defensivă.

Elias Charalambous, sincer după Rapid – FCSB 2-2: „Cred că am fost echipa mai bună”

FCSB a ratat șansa de a obține al doilea succes al sezonului din SuperLiga României. Gruparea roș-albastră a avut un avantaj de două goluri pe Arena Națională contra Rapidului, dar s-a văzut egalată în prelungiri.

pentru formația antrenată de Costel Gâlcă și a punctat de două ori în poarta apărată de Ștefan Târnovanu. Faza primului gol , care a precizat că atacantul a faultat.

Reușita de 2-2 a venit , care avusese șansa de a face 3-0 cu câteva minute în urmă. La finalul partidei, Elias Charalambous a tras concluziile în urma acestui joc.

„Am controlat meciul până am primit primul gol. Până atunci, nu au reușit să ajungă în careul nostru, nu au creat nimic, am fost foarte bine organizați.

E păcat pentru pentru acest efort, am pierdut două puncte. Cred că am fost echipa mai bună, dar meciul se termină după minutul 95. Dacă faci greșeli, plătești pentru ele”.

Elias Charalambous: „Fotbalul e un sport de greșeli”

„Am avut și ocazia de a face 3-0, a fost ghinion pentru noi. Nu ne așteptam, la felul cum ne-am prezentat, să se termine așa. Am fost foarte concentrați 82 de minute, apoi parcă ne-am relaxat.

Fotbalul e un sport de greșeli, nu avem ce face, mergem mai departe. Politic e genul de jucător care-și face treaba acolo unde e pus, e inteligent, încearcă să facă lucrurile bine, poate juca în mai multe poziții.

Acum, trebuie să ne refacem, vom încerca să ne calificăm în Europa League. Echipa a arătat și anul trecut și azi (n.r. duminică) că are valoare, că putem realiza lucruri bune, avem meci greu în Scoția, dar și șansa de a trece mai departe

Încet, încet, ne atingem nivelul nostru, a trecut destul timp, valoare este, jucătorii nu au uitat fotbalul, ne apropiem de forma bună”, a declarat Elias Charalambous, potrivit .