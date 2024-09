Elias Charalambous, sincer după Sepsi – FCSB 0-1: „Nu am jucat fantastic, dar am câștigat”

Elias Charalambous a mărturisit că elevii săi nu au practicat cel mai bun joc contra lui Sepsi,

Elias Charalambous, după Sepsi – FCSB 0-1: „Încrederea vine odată cu victoriile”

FCSB a urcat în clasament după victoria de la Sf. Gheorghe. Roș-albaștrii sunt acum pe locul 8, cu 13 puncte, la egalitate cu Hermannstadt și Rapid. Campioana en-titre mai are de jucat și o restanță, cu FC Botoșani.

ADVERTISEMENT

Pentru FCSB, succesul de la Sf. Gheorghe a fost doar al treilea al roș-albaștrilor în campionat și primul în deplasare.. Echipa lui Elias Charalambous se pregătește acum de , programată la Salonic, joi, 3 octombrie, de la ora 22:00.

„Am fost 3 puncte foarte importante pentru noi. Exact ce ne doream. Nu am jucat fantastic, dar am jucat pentru a câștiga.

ADVERTISEMENT

Când nu primești un gol sunt mai multe posibilități să câștigi. Asta încercăm în fiecare meci, să nu primim gol. Suntem fericiți. Este unul dintre motivele pentru care am câștigat.

Sunt foarte mândru de Băluță. Și-a recăpătat încrederea. Dar pentru a ne atinge obiectivele pentru să avem toți jucătorii în formă.

ADVERTISEMENT

Am schimbat 8 jucători. Ne întoarcem la București, avem timp scurt de pregătit partida. Trebuie să facem rotații, să schimbăm jucătorii, asta este situația. E foarte important pentru băieți să aibă încredere.

Încrederea vine odată cu victoriile”, a declarat Elias Charalambous la finalul meciului Sepsi – FCSB 0-1.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali: „Mi-a plăcut rezultatul”

În campionat, următorul meci al FCSB-ului este pe Arena Naționala. Campioana României va primi vizita nou-promovatei Buzău, duminică, 6 octombrie, de la ora 21:00. „Mi-a plăcut rezultatul, pentru că am schimbat aproape toată echipa. Numai Chiricheș și Dawa, i-aș fi schimbat și pe ei dacă aveam cu cine.

N-am jucat extraordinar, dar nu am avut emoții. Dacă aveam 2-0, făceam schimbări, îl scoteam pe Tănase. Îl schimbam pe Șut, cel mai bun mijlocaș al nostru, dar nu am putut. Chiricheș a cerut iar schimbare. A zis că atunci duce. A zis că ‘mai bine să ies, să am putere la Salonic”, a declarat Gigi Becali la .