Elias Charalambous, șocat la finalul derby-ului Rapid – FCSB: „Mi-a zis că vrea să vorbim un minut”

Elias Charalambous a primit un telefon surpriză din tabăra rivală după . Tehnicianul campioanei României a primit încurajări înaintea dublei cu Lyon din optimile Europa League.

Elias Charalambous, șocat de un telefon de la Rapid. Ce mesaj a primit cipriotul din partea rivalei FCSB-ului

Elias Charalambous a trecut peste derby-ul cu Rapid, încheiat la egalitate, scor 0-0, și e focusat pe manșa tur a dublei cu Lyon din Europa League. La conferința de dinaintea cipriotul de pe banca FCSB-ului a povestit ce telefon a primit de la un angajat al rivalei.

„Meciul trecut, când am jucat cu Rapid, am întâlnit o fată care e în echipa Rapidului. Mi-a zis că vrea să vorbim un minut și mi-a urat din inimă succes la meciul cu Lyon, pentru că reprezentăm România. Chiar am simțit ce a spus.

Tot timpul încercăm să ne concentrăm pe lucrurile negative și uităm de cele pozitive. Mi-a spus că dacă ne vom descurca în Europa, o vom face pentru toate echipele din România.

Mâine jucăm pentru toți românii, nu doar pentru fanii lui FCSB, iar românii ar trebui să fie mândri de ce au făcut acești băieți”, a declarat Elias Charalambous la conferința de presă premergătoare meciului cu Lyon.

Replică dură pentru Marius Șumudică: „Să vină să vadă cum aleargă echipa mea”

În schimb, Charalambous a continuat conflictul cu Marius Șumudică.

„E bine să auzim de la alți antrenori că alergăm mult. Avem un stil de antrenament, facem mereu antrenamentele la intensitate maximă. Dopaj, ce a zis de dopaj? Facem teste de doping mereu. Nu știu ce să zic despre asta.

Suntem aici, ne antrenăm, controlul anti-doping este mereu aici, îi verifică pe băieți. Antrenamentul nostru este mereu deschis dacă vrea cineva să vadă cum aleargă echipa mea. Mai mult nu știu ce să zic”, a mai spus antrenorul campioanei en-titre.