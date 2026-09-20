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Elias Charalambous (45 de ani) are un început extrem de modest pe banca grupării elene Levadiakos. În 4 etape, cipriotul, ajutat de partenerul său de la FCSB, Mihai Pintilii (41 de ani), au strâns un singur punct. Presa din Grecia a scris de un posibil ultimatum primit de fostul tehnician al campioanei României. Cum stau, de fapt, lucrurile.

Care este, de fapt, situația lui Elias Charalambous pe banca celor de la Levadiakos. Ce spun oficialii clubului despre o posibilă demitere

Tehnicianul care a adus 2 titluri în SuperLiga pentru FCSB a fost numit la cârma echipei Levadiakos în iunie 2026, la câteva luni după ce s-a despărțit de FCSB. Ulterior, Charalambous a declinat o revenire în România. Din păcate pentru el, în Grecia acesta traversează un start de sezon extrem de modest. Elevii cipriotului au un punct și un golaveraj catastrofal: 0 goluri marcate, 8 primite.

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Presa elenă a scris, în ultimele zile, despre faptul că Charalambous ar fi primit un ultimatum din partea conducerii. În direct la FANATIK SUPERLIGA, impresarul Florin Vulturar, aflat recent în Grecia pentru a închide transferul lui Tavi Popescu tocmai la Levadiakos, a făcut lumină în acest caz al situației antrenorului Cipriot.

are o relație foarte bună cu cei din conducerea clubului și, momentan, nu se pune problema schimbării băncii tehnice. Levadiakos are meci cu puternica Olympiacos, duminică, 20 septembrie. Nici în cazul unui eșec, Charalambous și Pintilii nu ar fi în pericol.

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„Am discutat și cu directorul sportiv, iar discuția a început de la Tavi (Popescu). Știam că nu au nicio victorie în momentul în care discutam cu ei și nu se pune problema (n.r. demiterii antrenorului). Elias are o relație foarte bună cu cei de acolo, cu patronul. Când am fost cu el la dânsul, am povestit cu el și nu cred că se pune problema, chiar dacă n-o să câștige sau n-o să scoată un rezultat bun etapa aceasta. Nu cred că se pune problema să plece. Am văzut meciul (n.r. remiza 0-0 cu Kifisia) (…) Au avut trei-patru ocazii. Probabil le lipsește acea calitate acolo în față. Au un atacant foarte, foarte bun. Mai au o extremă de calitate, împrumutată de la PAOK, dar pur și simplu n-au băgat-o în poartă. Dar eu cred că, cu jocul pe care îl au, nu o să aibă probleme”, spune Vulturar.

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Care este situația celor doi români care joacă deja la Levadiakos, Șut și Pantea

La clubul elen sunt legitimați în acest moment trei foști jucători de la FCSB. mai evoluează Alexandru Pantea (23 de ani) și Adrian Șut (27 de ani). Ambii sunt oameni de bază și joacă meci de meci. Au fost titulari în deplasarea cu Kifisia.

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„(n.r. Adi Șut) A jucat și el vreo 60 de minute. Se vede că nu are ritmul ăla pe care îl avea la FCSB. Probabil în câteva etape o să fie și el 100%. Pantea mi-a plăcut. A jucat foarte bine. Este un jucător foarte important pentru ei. Elias a zis că, dacă intră și Tavi, el crede că o să rezolve și problema atacului”, a mai punctat Vulturar.