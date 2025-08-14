Elias Charalambous surprinde înainte de Drita – FCSB: „Ador să trăiesc sub presiune!”

FCSB joacă împotriva celor de la Drita, joi seara, de la ora 21:00. În tur, , prin „dubla” lui Bîrligea şi reuşita lui Graovac.

Elias Charalambous: „Şansele sunt de 50/50”

Elias Charalambous înaintea returului din Kosovo. La conferinţa de presă premergătoare meciului, cipriotul a declarat că şansele de calificare sunt egale pentru ambele formaţii:

„Avem un meci greu mâine în fața unei echipe organizate, bune. Chiar dacă am câștigat primul meci, şansele sunt de 50/50, ne așteptăm la un meci greu. Am analizat primul meci, am văzut cum putem soluționa problemele, am primit două goluri ușoare din punctul meu de vedere, deci mâine trebuie să eliminăm greșelile.

Trebuie să avem pasiune, energie în jocul nostru. Avem în minte că trebuie să marcăm, nu venim aici să ne apărăm rezultatul. Echipa trebuie să aibă mereu încredere, suntem un club mare și am arătat în multe momente că în momente dificile putem schimba situația și asta fac echipele mari.

„Ador să trăiesc sub presiune, jucătorilor le place”

Repet, înfruntăm un adversar foarte dificil, trebuie să fim serioși în joc. Există presiune la club în fiecare zi. Vrem să câștigăm toate meciurile, știm că nu am început foarte bine sezonul acesta.

Știm că fiecare încearcă să creeze diverse atmosfere pe lângă club, dar știm cine suntem, echipa a arătat cine este, am încercat să facem lucrurile cum știm noi. Ador să trăiesc sub presiune, jucătorilor le place, dacă nu le plăcea, nu ar fi fost aici.

Dacă vrei să fii la acest club, trebuie să trăiești sub presiune. Vom juca pentru ei (n.r. – suporteri) mâine, gândul nostru va fi la ei. Energia lor va fi la noi”, a spus Elias Charalambous la conferinţa de presă premergătoare meciului.