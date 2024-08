Elias Charalambous, surprins de strategia Spartei Praga din returul cu FCSB: „Adversarii au jucat diferit față de primul meci”

FCSB a fost eliminată din UEFA Championa League, după ce fost învinsă acasă de Sparta Praga, scor 2-3. Pentru elevii lui Elias Charalambous urmeză .

Elias Charalambous, după FCSB – Sparta Praga 2-3: „Revenim cu meciurile europene săptămâna viitoare”

Elias Charalambous, tehnicianul celor de la FCSB, a analizat și consideră că jucătorii au reacționat bine după ce au fost conduși cu 3-0.

„A fost greu, am fost conduși cu 3-0 la pauză. Știam că ne va afecta asta, apoi am avut și un penalty împotriva noastră. Misiunea a devenit mai grea, dar băieții au reacționat foarte bine.

Am reușit să marcăm două goluri și am fost aproape de a marca golul trei, care să ducă meciul în prelungiri. Din păcate, nu am reușit, acesta este fotbalul.

Revenim cu meciurile europene săptămâna viitoare, unde vom încerca să ajungem în grupele Europa League”, a declarat Elias Chalarambous.

Elias Charalambous, surprins de jocul cehilor din FCSB – Sparta Praga: „Diferit față de primul meci”

Antrenorul lui FCSB s-a arătat surprins de jocul cehilor din partida de la București. Totodată, Charalambous le-a mulțumit suporterilor că au încurajat echipa pe tot parcursul duelului cu Sparta Praga.

„Fotbalul e format din mici detalii. Repet, nu am început bine prima repriză. Adversarii au jucat diferit față de primul meci, au apelat la mingi lungi. Nu e ușor când primești trei goluri. Dar am fost aproape de a egala.

Știam că nu va fi ușor, dar nu putem schimba nimic. Trebuie să continuăm. Vreau să le mulțumesc fanilor, i-au împins pe băieți tot meciul. Îmi pare rău pentru fani că nu am putut trece mai departe, dar vom continua să muncim”, a declarat Elias Charalambous, după FCSB – Sparta Praga 2-3.

LASK Linz, adversara celor de la FCSB în play-off-ul Europa League

Drumul european al jucătorilor antrenați de Elias Charalambous nu se oprește aici. După ce a fost eliminată de Sparta Praga, FCSB va evolua în play-off-ul UEFA Europa League.

Adversara „roș-albaștrilor” este LASK Linz, locul 3 în sezonul trecut din Austria. Meciul tur se va juca pe terenul lui LASK, pe 22 august, iar calificarea se va decide pe 29 august, la București.