Roș-albaștrii s-au făcut de râs la Miercurea Ciuc. Partida cu Csikszereda s-a încheiat 1-1. La final, Elias Charalambous, antrenorul campioanei din sezonul precedent, și-a găsit cu greu cuvintele.

Criza de la FCSB se adâncește. Ce a declarat Elias Charalambous după 1-1 cu Csikszereda

Jucătorii de la FCSB cu greu au găsit poarta adversă. Până la urmă, Edjouma a înscris după un corner executat bine de Florin Tănase, însă imediat după aceea echipa lui Elias Charalambous s-a baricadat în defensivă.

Strategia campioanei României s-a dovedit, așa cum era de așteptat, una proastă. Ciucanii au pus tot mai multă presiune și, până la final, au reușit să egaleze. Pantea și-a trimis mingea în propria poartă, tot după un corner. Ștefan Târnovanu și-a salvat echipa de la dezastru în ultimele minute, cu o intervenție bună.

Elias Charalambous cere altceva de la jucătorii săi: „Nu are rost să ne gândim prea departe”

Elias Charalambous, antrenorul celor de la FCSB, a încercat să găsească explicații pentru rezultatul rușinos de la Miercurea Ciuc. Tehnicianul cipriot recunoaște că jocul arată modest și speră ca, în perioada imediat următoare, să vină cu soluții pentru a scoate echipa din criză.

„Nu e un rezultat care să ne mulțumească. Era o oportunitate bună pentru noi să adunăm puncte. Nu am avut ritmul pe care trebuia să îl avem. Sunt lucruri pentru care plătim, spun asta de la începutul sezonului.

Când nu dai și golul doi, adversarul poate intra în joc și să marcheze. Înseamnă că nu am fost suficienți de buni ca să luăm cele 3 puncte. Poate ar trebui să fie mai concentrați în fața porții, ne-am creat ocazii, dar trebuie să fim mult mai buni. Cunosc echipa, știu că pot juca mult mai bine.

Când conduci cu 1-0, e clar că trebuie să mai marchezi. Simțeam că, dacă am înscris un gol, lucrurile trebuiau să fie tot mai bune pentru noi. Fazele fixe sunt foarte importante în fotbal.

Trebuie să continuăm, să vedem ce avem de făcut. Trebuie să promitem mai puțin și să facem mai mult. Trebuie să o luăm meci cu meci, să vedem unde putem ajunge. Nu are rost să ne gândim prea departe, avem nevoie de puncte”, a declarat Elias Charalambous.