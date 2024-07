Elias Charalambous, total nemulțumit de evoluția FCSB-ului cu U Cluj 1-1: „Nu am jucat cum trebuia, dar nu facem înmormântări”

FCSB a irosit ocazia de a-și trece în cont a 3-a victorie consecutivă a sezonului. Campioana României . Alexandru Musi și Dan Nistor, al doilea din penalty, au scuturat plasele porților din Ghencea. Elias Charalambous a recunoscut că echipa sa nu a fost în cea mai bună formă.

Elias Charalambous, total nemulțumit de evoluția FCSB-ului cu U Cluj 1-1: „Am pierdut multe mingi. Să fim sinceri”

După ce a câștigat Supercupa României și după victoria la scor cu Virtus AC din primul tur preliminar al UEFA Champions League, FCSB s-a împiedicat de U Cluj în Ghencea, scor 1-1, la debutul în noul sezon de SuperLiga.

. Ardelenii au ajuns la 5 meciuri consecutive fără înfrângere în fața roș-albaștrilor. Elias Charalambous nu a fost mulțumit de ce a văzut în tabăra echipei sale.

”Am spus înaintea meciului că vrem să începem cu o victorie. E un prim meci. Avem lucruri de corectat. Nu am fost în cea mai bună formă. Azi am fost foarte înceți. Am pierdut multe mingi.

„Nu am jucat cum trebuia, dar nu facem înmormântări”

Am avut șanse mari să marcăm. Nu am jucat cum trebuia. Hai să fim sinceri. Luăm meci cu meci. Mă știți. Nu facem înmormântări când nu câștigăm. O să luptăm. Apoi vom avea timp să ne gândim la restul meciurilor.

A fost situația în care am făcut penalty. Nu am fost relaxați. Nu am jucat cum trebuia. Asta a fost!”, a declarat Elias Charalambous. Pentru FCSB urmează duelul din Ghencea cu Virtus AC, manșa retur a „dublei” din turul 1 preliminar al UEFA Champions League.

În a doua etapă din SuperLiga, FCSB dă piept cu Unirea Slobozia în deplasare. Campioana României se alătură celor de la Rapid și Universitatea Craiova, care s-au încurcat la debutul în noul sezon de SuperLiga.

Nici Sabău nu a fost mulțumit de U Cluj: „Suntem destul de lenți”

U Cluj nu a pierdut în fața FCSB-ului de la revenirea în SuperLiga. „Șepcile roșii” au înregistrat în acest interval 4 rezultate de egalitate și o victorie. Deși U Cluj s-a ales cu un punct din deplasarea din Ghencea, Ioan Ovidiu Sabău nu se poate declara mulțumit.

„Mai avem mult de lucru, nu avem încă ritm. Când nu ai o pregătire bună și ai teamă de a te demarca, când suntem destul de lenți și avem mingi ușor pierdute, sunt semne clare că mai avem de lucru și că avem probleme de ordin fizic.

Când ești obosit, nu ai echilibru. Dacă era alta pasa, sigur ajungeam în poziții de 1 la 1 cu portarul advers. Totuși, este un rezultat echitabil, a fost un adversar dificil FCSB. Ei au jucat deja două meciuri. Suntem d-abia la 60-70% din potențial.

E un punct important, ne dă încredere. Sper ca și ceilalți jucători să se integreze rapid. Thaim ar trebui să fie pregătit la următorul joc. Au și ei nevoie de jocuri. Mai trebuie să vină vreo trei jucători, continuăm să căutăm”, au fost concluziile lui Sabău.