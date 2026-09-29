Elias Charalambous, transfer de top la Levadiakos, chiar dacă echipa e ultima în Grecia și nu a marcat niciun gol

Levadiakos se află pe ultima poziție în Superliga Greciei, însă a realizat un transfer de top. Jucătorul vine de la echipa pregătită de Cosmin Olăroiu, Al Jazira.
Mohamed Elneny, fostul mijlocaș defensiv al lui Arsenal, a evoluat în ultimele 2 sezoane pentru echipa lui Cosmin Olăroiu, Al Jazira. Jucătorul a rămas liber de contract după ce nu a prelungit contractul cu echipa africană. Clubul lui Elias Charalambous a profitat de situația jucătorului și a obținut semnătura sa.
Levadiakos a anunțat transferul, pe rețelele de socializare: ”Levadiakos FC are plăcerea să anunțe achiziționarea mijlocașului defensiv internațional egiptean Mohamed Elneny”, pe Facebook.
Elneny va evolua pentru formația greacă până la sfârșitul acestui sezon. În cazul în care Levadiakos se va salva de la retrogradare, există posibilitatea propunerii unei prelungiri a contractului.
Fotbalistul din Egipt și-a făcut debutul în cupele europene în tricoul lui Basel. Pentru trupa din Elveția a jucat chiar și împotriva lui FCSB, în octombrie 2013, în Liga Campionilor, 1-1.
Prestațiile sale au stârnit interesul mai multor echipe din TOP 5, iar Arsenal a obținut semnptura sa. Se întâmpla în ianuarie 2016, când ”tunarii” virau 16.5 milioane în conturile lui Basel. Mutarea sa s-a dovedit a fi inspirată, întrucât a devenit unul dintre jucătorii de bază ai londonezilor.
Elneny a petrecut 7 ani pe Emirates Stadium, strângând 161 de prezențe în tricoul ”tunarilor”. În perioada petrecută la clubul londonez a marcat de 6 ori. Alături de Arsenal, egipteanul a obținut 3 trofee: FA Cup (în 2017) și 2 Community Shield (în 2017 și 2018).
Mijlocașul a plecat de la ”tunari” după o perioadă în care a fost criticat de fanii echipei. Elneny a fost împrumutat la Beșiktaș, iar, ulterior, a ajuns la Al Jazira, în Emiratele Arabe Unite, din postura de jucător liber de contract.
Fotbalistul a câștigat o Cupă a Ligii alături de Al Jazira, în sezonul 2024-2025. Mohamed Elneny nu a apucat să evolueze sub comanda lui Cosmin Olăroiu. Antrenorul român a ajuns la echipa arabă în vara acestui an, moment în care mijlocașul s-a despărțit de echipă.