Elias Charalambous, transfer de top la Levadiakos, chiar dacă echipa e ultima în Grecia și nu a marcat niciun gol

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însă a realizat un transfer de top. Jucătorul vine de la echipa pregătită de Cosmin Olăroiu, Al Jazira.

Mohamed Elneny a semnat cu Levadiakos

Mohamed Elneny, fostul mijlocaș defensiv al lui Arsenal, a evoluat în ultimele 2 sezoane pentru echipa lui Cosmin Olăroiu, Al Jazira. Jucătorul a rămas liber de contract după ce nu a prelungit contractul cu echipa africană. Clubul lui Elias Charalambous a profitat de situația jucătorului și a obținut semnătura sa.

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Levadiakos a anunțat transferul, pe rețelele de socializare: ”Levadiakos FC are plăcerea să anunțe achiziționarea mijlocașului defensiv internațional egiptean Mohamed Elneny”, pe .

Elneny va evolua pentru formația greacă până la sfârșitul acestui sezon. În cazul în care Levadiakos se va salva de la retrogradare, există posibilitatea propunerii unei prelungiri a contractului.

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1.200.000 de euro este cota de piață a lui Mohamed Elneny

Elneny are peste 150 de meciuri pentru Arsenal

Fotbalistul din Egipt și-a făcut debutul în cupele europene în tricoul lui Basel. Pentru trupa din Elveția a jucat chiar și împotriva lui FCSB, în octombrie 2013, în , 1-1.

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Prestațiile sale au stârnit interesul mai multor echipe din TOP 5, iar Arsenal a obținut semnptura sa. Se întâmpla în ianuarie 2016, când ”tunarii” virau 16.5 milioane în conturile lui Basel. Mutarea sa s-a dovedit a fi inspirată, întrucât a devenit unul dintre jucătorii de bază ai londonezilor.

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Elneny a petrecut 7 ani pe Emirates Stadium, strângând 161 de prezențe în tricoul ”tunarilor”. În perioada petrecută la clubul londonez a marcat de 6 ori. Alături de Arsenal, egipteanul a obținut 3 trofee: FA Cup (în 2017) și 2 Community Shield (în 2017 și 2018).

Mijlocașul a plecat de la ”tunari” după o perioadă în care a fost criticat de fanii echipei. Elneny a fost împrumutat la Beșiktaș, iar, ulterior, a ajuns la Al Jazira, în Emiratele Arabe Unite, din postura de jucător liber de contract.

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Fotbalistul a câștigat o Cupă a Ligii alături de Al Jazira, în sezonul 2024-2025. Mohamed Elneny nu a apucat să evolueze sub comanda lui Cosmin Olăroiu. Antrenorul român a ajuns la echipa arabă în vara acestui an, moment în care mijlocașul s-a despărțit de echipă.