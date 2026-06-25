Sport

Elias Charalambous transferă de la FCSB! I-a furat fotbalistul lui Gigi Becali

Elias Charalambous și-a adus fostul elev de la FCSB în Grecia. FANATIK a aflat că tehnicianul cipriot l-a luat sub formă de împrumut pe jucătorul din echipa lui Gigi Becali.
Bogdan Ciutacu, Mihai Dragomir
25.06.2026 | 23:46
Elias Charalambous transfera de la FCSB Ia furat fotbalistul lui Gigi Becali
EXCLUSIV FANATIK
Elias Chralambous l-a furat de la FCSB. Cine este jucătorul luat în Grecia de tehnicianul cipriot. Foto: Colaj FANATIK.
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Elias Charalambous (45 de ani) a revenit pe banca tehnică. Liber din luna martie, antrenorul cipriot a preluat-o pe Levadiakos, ocupanta locului 5 în sezonul precedent al campionatului Greciei. FANATIK a aflat că fostul principal de la FCSB l-a luat la noua echipă, sub formă de împrumut, pe Alexandru Pantea.

Alexandru Pantea, luat sub formă de împrumut de Elias Charalambous în Grecia

Mercato de vară este în plină desfășurare. FCSB și-a întărit flancul drept al apărării prin aducerea lui Ronny Labonne, concurent direct pentru veteranul Valentin Crețu. În aceste condiții, Alexandru Pantea a fost lăsat să plece, după cum a scris Prima Sport. „Pantea a plecat împrumut în Grecia, cu opțiune de cumpărare. Nu vă spun echipa, trebuie să facă vizita medicală. Să nu ajungem în situația cu Ceara”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport 1.

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FANATIK a aflat însă că jucătorul crescut de bucureșteni merge împrumut la noua echipă a lui Elias Charalambous, Levadiakos. Plecarea sa nu este una întâmplătoare, mai ales după ce Vali Crețu a semnat o nouă prelungire cu fosta campioană a României, iar Ronny Labonne a avertizat că nu se teme de presiune și va lupta să se impună în primul „11”.

Măcinat de mai multe accidentări în ultimele sezoane și ieșit, din cauza vârstei, de sub „umbrela” reguli U21, Alexandru Pantea a prins din ce în ce mai puține minute pe teren la FCSB. Alături de „roș-albaștri”, el și-a trecut în palmares două campionate.

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Alexandru Pantea s-a căsătorit

Luna iunie a acestui an a început cu un eveniment major în viața lui Alexandru Pantea. Tânărul fotbalist român s-a căsătorit cu Alina Pantea. Cererea în căsătorie a avut loc în luna decembrie a anului trecut, în vacanța de iarnă din Bali. Sâmbătă, 6 iunie, cei doi au făcut nunta într-o locație deosebită, în aer liber, și au postat mai multe imagini în mediul online.

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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