Elias Charalambous transferă de la FCSB! I-a furat fotbalistul lui Gigi Becali

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Elias Charalambous (45 de ani) a revenit pe banca tehnică. Liber din luna martie, antrenorul cipriot a preluat-o pe Levadiakos, ocupanta locului 5 în sezonul precedent al campionatului Greciei. FANATIK a aflat că fostul principal de la FCSB l-a luat la noua echipă, sub formă de împrumut, pe Alexandru Pantea.

Alexandru Pantea, luat sub formă de împrumut de Elias Charalambous în Grecia

Mercato de vară este în plină desfășurare. concurent direct pentru veteranul Valentin Crețu. În aceste condiții, Alexandru Pantea a fost lăsat să plece, după cum a scris „Pantea a plecat împrumut în Grecia, cu opțiune de cumpărare. Nu vă spun echipa, trebuie să facă vizita medicală. Să nu ajungem în situația cu Ceara”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport 1.

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FANATIK a aflat însă că jucătorul crescut de bucureșteni merge împrumut la Plecarea sa nu este una întâmplătoare, mai ales după ce iar

Măcinat de mai multe accidentări în ultimele sezoane și ieșit, din cauza vârstei, de sub „umbrela” reguli U21, Alexandru Pantea a prins din ce în ce mai puține minute pe teren la FCSB. Alături de „roș-albaștri”, el și-a trecut în palmares două campionate.

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Alexandru Pantea s-a căsătorit

Luna iunie a acestui an a început cu un eveniment major în viața lui Alexandru Pantea. . Cererea în căsătorie a avut loc în luna decembrie a anului trecut, în vacanța de iarnă din Bali. Sâmbătă, 6 iunie, cei doi au făcut nunta într-o locație deosebită, în aer liber, și au postat mai multe imagini în mediul online.

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