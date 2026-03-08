Elias Charalambous, unul dintre cei mai de succes antrenori din era Becali la FCSB! Lucruri inedite despre cipriot: a locuit în bază și mergea zilnic la liturghie + relaţia cu Gigi Becali

ADVERTISEMENT

Elias Charalambous , fiind cel mai longeviv antrenor al echipei în era Becali. Cipriotul a câștigat patru trofee alături de roș-albaștri, având un mare merit în succesul echipei din ultimii ani.

Elias Charalambous, unul dintre cei mai de succes antrenori din era Gig Becali la FCSB

Venirea cipriotului a fost privită circumspect, mai ales că nu era un mare nume în antrenorat în martie 2023. FCSB era un malaxor de antrenori, dar Elias Charalambous a adus cu el echilibru și pe banca tehnică.

În primul sezon, Elias Charalambous a suferit un eșec dureros, pierzând cu 2-3 „finala” pentru titlu cu Farul Constanţa, dar a rămas şi lucrurile au început să se schimbe. FCSB a dominat următoarele două sezoane, în care a câştigat două titluri şi două Supercupe.

FCSB a performat şi pe plan european sub comanda lui Charalambous, reuşind să ajungă în sezonul 2024-2025 până în optimile de finală din Europa League, acolo unde a fost eliminată de Olympique Lyon.

Însă, actuala stagiune a fost dezastruoasă pentru FCSB. Campioana a ratat pentru prima dată play-off-ul şi mai are o singură şansă de a prinde Conference League: după două meciuri de baraj. Iar, după aproape trei ani petrecuţi la echipă, Charlambous şi-a dat demisia.

A locuit timp de trei ani în baza FCSB: „Cea mai bună decizie!”

Imediat după ce a devenit cel mai longeviv antrenor din era Becali la FCSB, în martie 2025, pentru FANATIK în care a vorbit despre perioada FCSB. Tehnicianul a refuzat să îşi ia o locuinţă în Bucureşti, optând să locuiască în baza FCSB din Berceni:

„A fost cel mai bun lucru pe care l-am făcut. Vorbeam cu staff-ul şi le spuneam că atunci când trec de gardurile bazei, încep problemele. Când sunt aici, viața mea e foarte calmă.

Îmi fac munca, am biroul, am unde să stau, avem și biserică aici, pot să merg zilnic la liturghie. Este un loc în care mă simt bine, este foarte linişte aici. Viaţa este foarte simplă aici. Este minunat şi îmi place foarte mult. Este cea mai bună decizie.

Să stau în bază pentru doi ani m-a făcut să înţeleg că viaţa este simplă. Şi ce vreau să spun… Da, mi-e dor de familie, ei locuiesc în Cipru, mi-e dor de soţie, mi-e dor de copii. Este normal. Dar pe de altă parte, să stau singur aici, în acest loc liniştit, m-a făcut să înţeleg că aceste momente simple sunt cele mai bune. Pentru că în momentul în care ieşi, îţi dai seama ce haos este acolo”, a povestit Charalambous.

Merge în fiecare zi la biserică: „Totul s-a întâmplat datorită lui Dumnezeu”

Elias Charalambous este credincios şi a dezvăluit că în fiecare zi mergea la biserica din baza din Berceni. Cipriotul susţine că nu ar fi ajuns la o echipă de talia FCSB-ului dacă nu ar fi existat Dumnezeu:

„Cred că fiecare dintre noi se manifestă diferit. Nu cred că unul crede mai mult decât celălalt. Toţi credem în Dumnezeu, dar lucrurile pe care le simt într-un mod simplu este că Dumnezeu decide, la finalul zilei, pentru orice. Aşa cum am spus, dau totul în meseria mea, ca antrenor, ca persoană. Apoi, orice se întâmplă în viaţă vine de la Dumnezeu.

Este motivul pentru care sunt aici. Nu mă aşteptam niciodată să vin la un club aşa de mare fără să am o carieră importantă în spate. În mod normal, când vin la un club de talia asta trebuia să am o carieră mai strălucitoare. Şi am încredere că totul s-a întâmplat datorită lui Dumnezeu. Dumnezeu m-a adus aici pentru un motiv. Mulţumită Lui sunt aici. Da, merg la biserică aproape în fiecare zi. Pentru că avem aici biserica”, a spus Charalambous.

Ce relaţie a avut Charalambous cu Gigi Becali: „Cred că suntem asemănători!”

Fostul antrenor de la FCSB a vorbit rareori despre relaţia pe care a avut-o cu Gigi Becali. În cadrul interviului pe care l-am amintit, Charalambous a declarat că se aseamănă în multe privinţe cu patronul FCSB:

„Nu vorbim prea des. Câteodată, când e Meme aici, mai vorbim puţin la telefon. Dar este o relaţie bună, pot să spun că am găsit o cale să comunicăm. Cred că eu şi Gigi Becali suntem asemănători.

Poate acesta e motivul pentru care lucrurile merg bine între noi. Eu am venit într-un mediu care îmi place foarte mult şi mă simt ca acasă. Tot mediul de la FCSB mă face să mă simt ca acasă”, a povestit Elias Charalambous.

Numit pe 30 martie 2023, Elias Charalambous pleacă de la FCSB pe 7 martie 2026. Contestat de mulţi şi deseori redus la statutul de „executant”, cipriotul pleacă din România cu patru trofee, după ce a avut două sezoane de excepţie cu FCSB.