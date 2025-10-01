Elias Charalambous, verdict dur despre un titular înainte de FCSB – Young Boys: „Așa a spus doctorul”

Elias Charalambous (45 de ani) a avut un mesaj războinic înainte de FCSB – Young Boys. Antrenorul campioanei vrea a doua victorie la rând în grupa principală de UEFA Europa League, în ciuda problemelor de lot cu care se confruntă.

ADVERTISEMENT

Elias Charalambous a pierdut un titular pentru FCSB – Young Boys: „Am în cap doar cum să câștig meciul”

Elias Charalambous speră ca FCSB să ia toate cele 3 puncte din meciul cu Young Boys, programat joi, 2 octombrie, de la ora 19.45. În mod cert, cipriotul nu se va putea baza pe serviciile lui Daniel Graovac. În schimb, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK.

„Este un meci special, din nou jucăm în Europa, vrem să luăm cât mai multe puncte în cupele europene și nu este relevant rezultatul pe care l-au luat cu Panathinaikos (n.r. eșec 1-4). Vorbim de o echipă cu calitate, cu experiență. Suntem pregătiți pentru un meci foarte greu, avem experiență pentru aceste meciuri. Sper să fim 100% pentru meciul de mâine, obiectivul este să câștigăm.

ADVERTISEMENT

Este important să ne recâștigăm încrederea și putem să facem asta nu numai câștigând meciul. Este foarte important că am câștigat două meciuri la rând, este foarte important că nu am luat gol, că am păstrat poarta intactă.

Este important să câștigăm, dar și mai important să câștigăm fără gol. Pentru viitorul nostru, este important să câștigăm mâine. Vali Crețu se va antrena cu noi, vom vedea cum va fi după antrenament. Graovac va fi out 3-4 săptămâni, așa a spus doctorul. În rest, nu e nimic nou.

ADVERTISEMENT

Trebuie să muncim ca o echipă, să acționăm ca o echipă, să avem un joc colectiv, să ne susținem unii pe alții și să fim concentrați pe parcursul partidei.

ADVERTISEMENT

Victoriile îi aduc pe oameni înapoi, ca să avem un stadion plin trebuie să câștigăm meciuri. Asta vorbesc și cu jucătorii, trebuie să jucăm bine, să dăm ce avem mai bun, să îi facem fericiți pe cei care vin mâine. Sunt alături de băieți și sper să le facem o bucurie.

Vrem să mergem cât mai sus în Europa posibil. Dacă mă întrebi ce am în cap acum, mă gândesc numai la meciul de mâine. După meciul de mâine seara ne gândim și la meciul cu Craiova. Acum am în cap doar cum să câștig meciul de mâine cu Young Boys”.

ADVERTISEMENT

„Poate pentru tine pare un adversar slab”

Charalambous a fost deranjat de întrebarea unui jurnalist care a spus despre GA Eagles că e un adversar slab. FC

„Nu cred că Go Ahead Eagles a fost un adversar slab, poate pentru tine pare un adversar slab, dar după ce noi i-am analizat, să câștigi cupa acolo, în Olanda, să termini la egalitate cu Ajax, nu aș putea spune că este un adversar slab.

Așa văd eu lucrurile, așa gândesc. Toate echipele au calitate, toate joacă la un nivel bun. Ca să fiu cinstit cu voi, Champions League s-a terminat pentru mine, sunt dezamăgit că nu am ajuns acolo, dar a trecut prea mult timp de când am ieșit din preliminarii.

Ne concentrăm la Europa League și campionat, să jucăm meciurile astea. Ca să fim în competiția asta trebuia să câștigăm campionatul. O luăm pas cu pas și sper să facem lucrurile cât mai bine”, a declarat Elias Charalambous, înainte de FCSB – Young Boys.