Elias Charalambous a vorbit despre transferuri înainte de FCSB – Sepsi. Ce mesaj i-a transmis lui Gigi Becali

Campioana a remizat „alb” pe „Ilie Oană” într-un meci împotriva Petrolului, lipsit de orice fel de spectacol. Deși în jurul echipei plutesc mai multe zvonuri de transferuri, Elias Charalmbous spune că este mulțumit cu lotul pe care îl are și că nu își dorește un jucător de o calitatea inferioară față de fotbaliștii pe care-i are deja la dispoziție.

Elias Charalambous, mulțumit de lotul actual: „Nu vreau să facem un transfer doar ca să fie făcut”

FCSB își continuă parcursul din campionat înainte cu doar câteva zile de deplasarea la Salonic, când bucureștenii vor merge pe Toumba, acolo unde formația lui Răzvan Lucescu este dornică de revanșă. Roș-albaștrii au mai întâlnit gruparea elenă în faza ligii a UEFA Europa League, unde s-au impus cu scorul de 1-0, prin golul marcat de Daniel Bîrligea.

Elias Charalambous, antrenorul principal al lui FCSB a abordat mai multe subiecte în conferința de presă premergătoare partidei cu covăsnenii de la Sepsi Sfântu Gheorghe, printre care a vorbit și despre zvonurile din jurul echipei sale privitoare la diverse transferuri.

„Nu subestimăm pe nimeni în campionat. Toate meciurile sunt cu șanse 50-50. Orice partidă este dificilă și ne așteptăm din nou la un meci greu contra Sepsi, dar depinde de noi. Noi trebuie să ne facem treaba cât mai bine în primul rând.

Nu vreau să comentez greșelile de arbitraj din ultima perioadă. S-a greșit inclusiv împotriva echipei noastre, însă tot ceea ce sper este ca acele greșeli să fie unele de natură umană și să nu fie vorba despre altceva.

Edjouma nu va putea fi folosit în această partidă, însă Miculescu este 100%. Trebuie să câștigăm orice meci, toate sunt importante, nu doar acesta sau următorul. Fiecare meci trebuie câștigat. Diferența dintre echipe este foarte mică în clasament, nu contează dacă ești pe locul 1 sau pe locul 4, deoarece ne despart două puncte. Obiectivul nostru este să câșitgăm campionatul, însă titlul se va tranșa în finalul play-off-ului.

Eu sunt mulțumit cu lotul pe care îl am. Chiar dacă nu se mai fac transferuri, eu nu am nicio problemă cu asta. Nu vreau să facem un transfer doar ca să fie făcut”, a declarat Elias Charalambous la conferința de presă premergătoare partidei cu Sepsi OSK.

Elias Charalambous: „Nu avem nevoie de jucători care nu se ridică la nivelul lotului”

„Dacă vine cineva mai bun decât ce am acum la dispoziție, cu siguranță, este bine venit, dar nu avem nevoie de jucători care nu se ridică la nivelul lotului.

Gheorghiță este pregătit. Mă bucur că e cu noi și că are meciuri în picioare. A evoluat în aproape toate jocurile la Iași și ne va face viața mai ușoară pentru că este gata să joace. Este bucuros, are foame de jocuri, am vorbit ieri cu el și asta mi-a transmis.

Nu vrem să ne gândim la PAOK, mai întâi jucăm la Sepsi. Trebuie să câștigăm pentru a prinde încredere, iar apoi ne putem gândi la Europa League”, a adăugat antrenorul lui FCSB.

Elvir Koljic a fost deturnat de Rapid din drumul spre FCSB

Deși era anunțat la FCSB, Răsturnarea de situație a atacantului bosniac îl face pe Elias Charalmbous să nu își mai dorească să vorbească despre zvonuri, ci doar despre lucruri certe:

„N-am nicio idee de transferuri. Săptămâna trecută mi-ați dat alte nume și v-am spus să nu vă grăbiți. În perioada transferurilor multe dintre zvonuri nu se adeveresc”, a mai spus Charalambous.