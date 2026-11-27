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Taylor Luvambo a fost titular pentru FC Argeș, vineri, în partida de pe terenul celor de la Petrolul Ploiești, și a fost protagonistul unui moment controversat. Mijlocașul a încasat un cartonaș galben în minutul 41 al partidei, iar în minutul 63 a fost schimbat cu Dorinel Oancea. Cu toate acestea, francezul a reușit să se aleagă cu o eliminare.

Taylor Luvambo, eliminare intenționată în finalul meciului cu Petrolul

Când mai erau , francezul Taylor Luvambo, aflat pe banca de rezerve alături de colegii săi, a intrat într-un conflict neașteptat cu centralul George Cătălin Roman, care a fost nevoit să-i arate al doilea cartonaș galben, automat pe cel roșu.

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Fotbalistul s-a arătat total nedumerit de ceea ce s-a întâmplat, chiar dacă lucrurile erau evidente. A gesticulat întrebător, apoi a fost îndepărtat de lângă teren de oamenii in staff. Pe transmisia TV, jucătorul a fost observat afișând un zâmbet larg, nicidecum o mină dezamăgită.

Așadar, Taylor Luvambo a apelat la un șiretlic regulamentar pentru a nu lipsi la următoarea partidă din campionat, când FC Argeș va juca pe terenul ultimei clasate, Csikszereda. Mijlocașul ajunsese la patru cartonașe galbene în actuala ediție și ar fi fost suspendat pentru partida de la Miercurea Ciuc.

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Luvambo, suspendat cu Bihor în Cupa României!

Totuși, francezul s-a asigurat că va fi eliminat în acest meci deoarece regulamentul spune că suspendarea se aplică în regim de urgență la primul meci oficial al echipei. În cazul de față, următorul meci oficial pentru contra celor de la Bihor, în deplasare.

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Așadar, Luvambo a „driblat” suspendarea din meciul cu Csikszereda și a transformat-o într-o absență nu la fel de importantă în Cupa României, acolo unde FC Argeș are șanse mici de calificare. „O să-l amendez (n.r. râde). Scopul scuză mijloacele”, a fost reacția pe un ton ironic lui Dani Coman, președintele lui FC Argeș, vizavi de situație, la TV Digi Sport.