Eliminare neașteptată la America Express. Ce echipă a plecat acasă: ”Nu-mi venea să cred”

O echipă, din cele 9, a plecat miercuri seară, acasă, de la America Express. Cursa pentru ultima șansă nu a fost una reușită.

Vulturul a fost roșu la America Express. O echipă a plecat acasă

Irina Fodor a extras un vultur roșu pentru concurentele care au fost eliminate. Este vorba despre gimnastele Larisa Iordache și Diana Bulimar.

Vestea a fost una surprinzătoare pentru toți participanții, mai ales că fetele s-au descurcat foarte bine până acum, în probele de pe ”Drumul Aurului”.

”Evident că părea că nu-i adevărat, dar asta s-a întâmplat”, a declarat Larisa Iordache, uimită de rezultat. Nici colegei ei nu-i venea să creadă.

”Nu-mi venea să cred că pentru o zi proastă și pentru niște oameni care ne-au ales pe noi în această cursă, eu deja voi pleca”, a spus și Diana Bulimar.

Restul concurenților au rămas, de asemenea, fără replică, iar Irina Fodor a început să plângă când a extras vulturul roșu, și nu cel verde. Și Bianca Adam și-a exprimat părerea de rău.

”Tristețea mea nu ar fi fost pentru nicio echipă la fel de mare din cauza faptului că au muncit foarte mult și au tras foarte tare”, a fost și reacția Biancăi Adam.

Larisa Iordache: ”Am făcut în două săptămâni cât n-am făcut în jumătate din viață”

Dincolo de eliminare, fetele sunt recunoscătoare pentru experiența trăită în America Express. Ele spun că au făcut în două săptămâni cât nu au făcut în jumătate de viață.

”Am făcut în două săptămâni cât n-am făcut în jumătate din viață. Am făcut lucruri pe care n-am crezut vreodată că o să le fac. Autostopul, am dansat, am mâncat tot felul de mizerii. Ne bucurăm că v-am cunoscut.

Ne pare rău că plecăm atât de repede, pentru că ne-ar fi plăcut să mai concurăm cu voi. Aici am trăit un amalgam de sentimente și cred că ne-a ajutat să împrospătăm sufletul cu o așa experiență. Noi plecăm cu capul sus, iar norocul nu prea a fost cu noi azi…”, a mai adăugat Larisa Iordache.

