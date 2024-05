Eliminare neașteptată la Chefi la Cuțite. Concurentul a plecat acasă, deși a obținut un punctaj mare. „Ăsta e doar începutul”, a susținut fostul candidat la premiul cel mare al show-ului culinar de la Antena 1.

Înlăturare surprinzătoare la Chefi la cuțite. Participantul a ieșit din competiție, cu toate că a primit un punctaj destul de mare

Înlăturare surprinzătoare la Chefi la cuțite. a ieșit din competiție, cu toate că a primit un punctaj destul de mare. Preparatul său a avut 11 puncte, dar asta nu l-a ajutat prea tare, ci dimpotrivă: l-a trimis acasă.

ADVERTISEMENT

Majoritatea concurenților au primit 18 puncte, motiv pentru care lupta de la duel nu a fost deloc una ușoară. Acest lucru a fost simțit pe propria piele de unul dintre candidații din echipa lui chef Alexandru Sautner.

Vlad Niculici este concurentul pentru care competiția culinară moderată de Irina Fodor s-a încheiat, după ce a pregătit panna cotta. Din păcate, desertul său a avut foarte multă gelatină și asta s-a simțit la jurizare.

ADVERTISEMENT

„Faptul că am ajuns până în battle șapte este deja o realizare. Sunt foarte, foarte mulțumit de parcursul meu până aici. Mi-aș fi dorit să merg mai departe, într-adevăr, dar ăsta e concursul.

A fost o experiență din care am învățat foarte multe lucruri, lucru în echipă, eu nu mă opresc aici, dacă am crescut în cinci ani cât am crescut, ăsta e doar începutul”, a spus concurentul de la Chefi la cuțite, după ce a aflat de eliminare, scrie .

ADVERTISEMENT

Chefi la cuțite, aproape de semifinală

Chefi la cuțite se apropie cu pași repezi de semifinală, care va avea un număr de 9 concurenți. Dezvăluirea a fost făcută după cel de-al șaptelea battle, care a fost câștigat de echipa condusă de Orlando Zaharia.

La duelul de luni, 6 mai 2024, au intrat concurenții din echipa galbenă și cea roz. Emoțiile au fost mari pentru toți participanții emisiunii culinare de la Antena 1 care au primit drept temă ceva ce a ținut de condimente.

ADVERTISEMENT

Printre acestea s-au numărat flori de lavandă, șogran, asmățui, ghimbir, foi de dafin, anason, galgant, boabe de tonka, lemongrass, curry și cardamon. De acum înainte jurații de la Chefi la cuțite vor putea să cât doi concurenți, dacă sunt multe farfurii cu puncte puține.