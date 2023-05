Eliminare neașteptată la Chefi la Cuțite. S-a lăsat cu replici dure: „Dacă îmi gătiți așa, plecați acasă”

A mai avut loc o eliminare la Chefi la cuțite. Concurentul care a plecat acasă nu a reușit să se ridice la nivelul așteptărilor. Sorin Bontea și-a ieșit din minți când a văzut cum se descurcă echipa lui la duel.

Încă o eliminare la Chefi la cuțite. Un concurent bun a plecat acasă

După ce Cătălin Scărlătescu a pierdut doi oameni în ultimele două ediții, pe și pe , încă o eliminare neprevăzută a avut loc la Chefi la cuțite. De data aceasta, însă, echipa lui a rămas întreagă.

În ediția difuzată miercuri, 17 mai 2023, Florin Dumitrescu și ai lui s-au salvat și au părăsit platoul. Astfel, au ajuns la duel concurenții lui chef Scărlătescu și ai lui Sorin Bontea. Acesta din urmă a avut motive serioase de supărare.

Adrian Hampu era unul dintre concurenții buni, despre care se credea că are șanse să ajungă în finală, dar preparatul său a obținut cele mai puține puncte. Carnea pe care a pus-o pe farfurie nu a fost deloc gătită, iar feniculul i-a nemulțumit pe jurați.

Când a aflat că pleacă acasă, concurentul lui Sorin Bontea a fost dezamăgit. „Îmi pare rău că ies din concurs. Din prima m-am văzut în finală. Chiar aveam încredere în mine că pot ajunge în finală și să mă opresc în runda a treia…

Șoc (…) Experiența Chefi la cuțite este ceva unic. Sunt mândru că am trecut pe aici. Sunt mândru că am ajuns aici, dezamăgit de mine că am plecat astăzi”, a spus Adrian Hampu după ce a treia eliminare din sezonul 11 al emisiunii Chefi la cuțit a avut loc.

Sorin Bontea, reacție dură: „Dacă îmi gătiți așa, plecați acasă”

De cealaltă parte, Sorin Bontea și-a ieșit din minți atunci când a văzut cum se descurcă echipa sa la proba individuală. Chiar dacă Adrian Hampu a obținut cel mai mic punctaj, ceilalți nu au fost departe.

Juratul nu s-a abținut și i-a avertizat că, în ritmul ăsta, nu vor fi în siguranță la următoarele probe și ar trebui să se aștepte la eliminare. „Dacă îmi gătiți așa, plecați acasă, copiii mei. Muncesc să iau amulete, ca voi să aveți avantaje și să faceți ce trebuie să faceți.

Și mă trezesc în mizerii. Nu gătiți pentru mine. Gătiți pentru voi. Vouă vi se schimbă soarta. Voi plecați cu banii acasă, nu eu (…) Mâine gătim mai bine. Îmi pare rău, Adrian”, a reacționat Sorin Bontea, conform