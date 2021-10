Eliminare neașteptată la Puterea Dragostei. Ileana, în lacrimi: „Nu am ură pentru nimeni”

Ileana de la Puterea Dragostei a fost nevoită să părăsească competiția. Concurenta are de rezolvat niște probleme personale și a fost eliminată în ediția de duminică, 24 octombrie 2021.

Ile, așa cum este porecla ai, este una dintre cele mai apreciate, dar și controversate concurente ale sezonului patru. Cristina Mihaela Dorobanțu și concurenții și-au luat la revedere de la Ileana.

Aceasta poate reveni în emisiune în urma votului din partea telespectatorilor. Încrezătoare în sine, are o poveste de viață incredibilă.

Eliminare neașteptată la Puterea Dragostei. Ileana a plecat acasă

„Ai fost de la început. Ești controversată, ai o poveste foarte puternică”, i-a transmis prezentatoarea concurentei.

Ileana a declarat că s-a atașat de toți concurenții, chiar dacă au existat numeroase certuri de la începutul sezonului și până acum.

„Chiar dacă m-am certat sau nu, mi-au intrat la inimă toți, chiar și Radu. Nu am ură pentru nimeni”, a declarat Ileana în ediția de duminică a show-ului matrimonial de la Kanal D.

Prezentatoarea Cristina Mihaela i-a transmis Ileanei că se poate întoarce în show dacă își dorește acest lucru, fiind foarte votată de telespectatori.

„Ceea știm cu toții că ești extrem de votată. Tu știi că ai tău susținători de pot aduce înapoi, important este să îți dorești”, a spus aceasta.

Ileana a ținut să le mulțumească telespectatorilor pentru susținerea pe care i-au acordat-o săptămânal. Aceasta a transmis că îi va anunța pe susținători atunci când își va dori să se întoarcă în show, pentru ca aceștia să o voteze.

Însă, în acest moment, mai important este să-și rezolve problemele de acasă, așa cum a declarat chiar ea.

„Dragilor, vreau să vă mulțumesc din suflet că m-ați susținut în fiecare săptămână. În fiecare săptămână am fost favorită și am fost în top.

În momentul în care o să rezolv ce am de rezolvat momentan acasă, am să postez la mine pe Instagram, ca să mă votați să vin înapoi. Îmi doresc să vin, dar am niște chestii mai importante de rezolvat pentru mine și familie”, a spus Ileana.

De ce a fost Ileana nevoită să plece

La vârsta de șapte ani, Ileana, acum în vârstă de 24 de ani, a trecut într-un centru de plasament. În prezent, tânăra locuiește în Anglia alături de surorile ei, pe care le-a luat de la centrul de plasament și cărora își dorește să le ofere o viață mai bună.

Ileana s-ar fi întors acasă pentru a relua relația cu fostul iubit, pe care îl iubește foarte mult.

„Avem deosebita plăcere să vă anunțăm că Ileana și fotul ei iubit, cel care reprezintă motivul pentru care a părăsit emisiunea Puterea dragostei și, totodată, problema urgentă pe care o avea de rezolvat acasă, s-au împăcat și se iubesc ca în prima zi!”, este mesajul postat de pagina Viperele Vesele pe Instagram.

Mai mulți concurenți au izbucnit în lacrimi atunci când au aflat că Ileana se va întoarce acasă, chiar dacă au existat conflicte între ei.