Eliminare suprinzătoare la Power Couple. „A trebuit să mă obișnuiesc cu ideea că nu mai pot”. Exclusiv

Theo Zeciu și Cesima Nechifor s-au cunoscut când amândoi erau niște copii. Dar, odată cu iubirea pentru Cesima, Theo recunoaște că s-a maturizat foarte mult. Și-au pus iubirea la încercare participând la emisiunea Power Couple, de unde au plecat acasă plini de experiențe și trăiri noi.

Eliminarea de la Power Couple i-a luat prin suprindere pe Cesima și Theo

După câteva săptămâni bune de concurs, cu probe care mai de care mai dificile, . Deși accidentată, cu fractură la picior, Cesima s-a lupta cu DOC și soția lui, Anca, până în ultima clipă, când au fost votați și au plecat acasă.

Celebrii influnceri și-au demonstrat iubirea la Power Couple. Cu bune și cu mai puțin bune, relația lor a învins. Cel mai tânăr cuplu a ieșit, cu fruntea sus, din competiție. Theo și Cesima au crescut și s-au dezvoltat împreună. Participarea la emisiunea de la Antena 1, prezentată de Dani Oțil, a fost o decizie pe care au luat-o împreună și pe care n-au regretat-o niciodată.

Întrebată cum și-ar dori să rămână în mintea oamenilor de acasă, fosta gimnastă spune: „Nu sunt obișnuită să vorbesc despre mine. Mi-aș dori ca oamenii să mă cunoască așa cum sunt, creativă, plină de viață. Ambițioasă și cu dorința de a face mereu lucruri noi și frumoase”.

„Avea un aer misterios care m-a făcut curios”

Însă, până la Power Couple, povestea lor a început în urmă cu 5 ani. Theo Zeciu a întâlnit-o pe Cesima la o petrecere și l-a cucerit, imediat, cu frumusețea ei. De atunci și-a dat seama că-și dorește să o cunoască mai mult. Însă, nu bănuia că îi va deveni, în scurt timp, jumătatea pe care o căutase atât de mult timp.

Au crescut împreună și au învățat să facă pace după fiecare ceartă. Nu au bănuit din prima clipă cât de mult se vor iubit și cât de multe vor fi în stare să facă unul pentru altul.

„Am cunoscut-o prima dată pe Cesima la o petrecere hip-hop. O știam dinainte de pe internet, dar când am văzut-o și în realitate am realizat că îmi place cu adevărat de ea. Pe lângă faptul că e foarte frumoasă, m-am gândit că îmi doresc să o cunosc mai mult. Avea un aer misterios care m-a făcut curios din prima secundă”, declară Theo, în exclusivitate pentru FANATIK.

La rândul ei, Cesima, când l-a văzut pentru prima dată pe Theo, a fost atrasă de energia lui, dar și de alți factori care țin de inteligență și de aspectul fizic.

„Cu energia lui pozitivă și cu faptul că mă făcea să râd foarte mult. Au fost, bineînțeles, mai mulți factori. Inteligența lui, aspectul fizic și modul în care avea grijă de mine. Însă, pentru mine a contat foarte mult că mă ținea cu zâmbetul pe buze constant”, își amintește Cesima.

„A trebuit să mă obișnuiesc cu ideea că nu mai pot…”

Puțină lume știe că, de fapt, Cesima Nechifor ar fi putut avea un alt viitor dacă o accidentare cumplită n-ar fi scos-o din gimnastica profesionistă. , însă o leziune la genunchi i-a încheiat, definitiv, cariera.

Cesima a participat la „Românii au talent” și a fost unul din cazurile sociale de la emisiunea „Dansez pentru tine”. La vremea respectivă Iulia Vântur a fost cea care a dansat pentru ea, câștigând suma de 3000 de euro. Astăzi este una dintre cele mai iubite și apreciate influencerițe din România.

„A fost unul dintre cele mai dificile momente peste care a trebuit să trec. A trebuit să mă obișnuiesc cu ideea că nu mai pot face ceea ce îmi place cel mai mult. Nici măcar nu pot să spun că am muncit degeaba. Asta pentru că, la momentul respectiv, era ceea ce îmi doream și am făcut-o mereu cu pasiune și determinare.

Am reușit să trec peste cu ajutorul familiei și al oamenilor care mi-au fost alături, iar mentalitatea de sportiv a jucat un rol important aici. Am știut că nu vreau să mă împiedice accidentarea să nu îmi urmez drumul. Dar mai ales, să nu mă bucur de viață cu aceeași poftă”, ne spune, în exclusivitate pentru FANATIK, Cesima.

Theo și Cesima au învățat din greșeli: „Nu aș șterge nimic”

Chiar dacă sunt abia la începutul vieții și al relației frumoase pe care o trăiesc, Theo Zeciu și Cesima Nechifor sunt doi tineri foarte responsabili. Dacă se mai întâmplă să se certe, Theo recunoaște că el cere primul o împăcare. Și chiar dacă viață lor n-a fost simplă, mai ales în cazul Cesimei, niciunul dintre ei nu se gândește să regret ceva.

„Eu nu aș șterge nimic, pentru că tot ceea ce s-a întâmplat, cu bune și rele, m-au format și m-au făcut omul care vorbește cu voi, astăzi. Eu sunt tare recunoscătoare pentru tot. E important în viață să accepți tot ce se întâmplă, să înveți din greșeli și să trăiești fără regrete”, ne spun cei mai tineri concurenți de la Power Couple.