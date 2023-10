Eliminare surpriză în sezonul 12 din Chefi la Cuțite: “Sunt șocat”

Eliminare surpriză în sezonul 12 la Chefi la cuțite! Ce concurent a plecat și i-a lăsat un gust amar chefului care l-a ales pentru a face parte din echipa sa.

Eliminare surpriză în sezonul 12 din Chefi la Cuțite

O eliminare surpriză a avut loc în Puțini s-ar fi așteptat, dar iată că un nou concurent din echipa lui chef Scărlătescu a obținut cel mai mic punctaj.

Astfel, Cătălin Scărlătescu a rămas cu doar cinci oameni după ultima ediție. El l-a pierdut pe Fabian Soare, care a obținut doar cinci puncte. Proba care l-a pus în dificultate este cea în care a trebuit să gătească un preparat care să meargă bine cu bere.

„Asta e, frate! Jur că sunt șocat! Habar nu am ce am făcut atât de greșit, chiar nu am idee. Sunt extrem de dezamăgit”, a spus Fabian Soare.

Chef Cătălin Scărlătescu, extrem de supărat

după ce a aflat că va rămâne în cinci oameni și că farfuria cea mai proastă a zilei a fost a lui Fabian Soare.

Acesta l-a certat pe concurent în legătură cu farfuria prezentată, fiind și el dezamăgit de preparatul căruia i-a dat un punctaj mic.

„De ce, mă, farfuria aia?! Ce căuta brânza aia cu miere? Cum să le faci pe alea? Erai direct din altă poezie”, i-a replicat Cătălin Scărlătescu.

Chef Cătălin Scărlătescu a avut cuvinte dure de spus și pentru întreagă echipă. Acesta i-a certat pe concurenți pentru că arată ce pot doar la proba individuală, iar la probele clasice lasă de dorit. Așa se face că ajung în ipostaza de a fi eliminați mereu!

”Pleacă un om, iar voi știți să gătiți doar la proba individuală. Nu așa se face, dragii mei! Se pune osul la muncă!

Era o echipă frumoasă când v-am ales. O zi ciudată, am avut un discurs trist”, a fost o parte din discursul lui Cătălin Scărlătescu.