Eliminare surpriză la MasterChef 2024! De la cine își iau rămas bun chefii Bontea, Scărlătescu și Dumitrescu? Exclusiv

Eliminări pe bandă rulantă la fiecare ediție MasterChef 2024, astăzi, încă un concurent părăsește show-ul culinar. Chefii Florin Dumitrescu, Cătălin Scărlătescu și Sorin Bontea au decis că una din fete să plece acasă.

Concurenții sezonului nouă MasterChef 2024 se apropie cu pași repezi spre marea finală. Toți își doresc să pună mâna pe trofeu, dar și pe marele premiu de 75.000 de euro. Lupta dintre cei care au rămas este din ce în ce mai mare, la fel și tensiunile.

Yasmina Cheresteș, concurent MasterChef 2024, eliminată în ediția 18 noiembrie

Astăzi, un nou concurent părăsește emisiunea MasterChef 2024, difuzată în fiecare luni și marți, la Pro Tv, și în avans pe Voyo! Yasmina Cheresteș este cea care și automat de la marele premiu.

Tânăra în vârstă de 20 de ani, este manichiuristă într-o localitate din județul Mureș. Când s-a înscris la MasterChef 2024 a declarat că modul de a găti al bunicii sale a influențat-o foarte mult. În afară de gătit, ea mai este pasionată de citit, călătorii, pictură, și îi place să scrie poezii.

Cei trei chefi, Florin Dumitrescu, Cătălin Scărlătescu și Sorin Bontea, dar și prezentatoarea emisiunii, Gina Pistol, au parte de surprize, de la ediție la ediție. În cea din 18 noiembrie, atât concurenții, cât și jurații sau prezentatoarea show-ului culinar trec prin niste emoții de nedescris.

la una din probele de gătit, după ce și-a tăiat un deget. Momentul i-a speriat atât pe concurenți, cât și pe jurați. Echipa a chemat imediat medicii ca să îi oprească sângerarea. Ulterior, acesta a fost transportat către primul spital.

Concurent MasterChef 2024, a leșinat în platou, după ce și-a tăiat degetul. A fost dus cu salvarea la spital

“Eram ok în primă fază. Au chemat medicii. A venit ambulanța. În momentul în care au venit medicii de pe salvare, mi-a pus ceva pe deget, pe viu și în momentul ăla am simțit o durere atât de tare. Am țipat, după care am leșinat pe loc.

La un moment dat mi-am deschis ochii, eram pe jos. Când mi-am revenit am văzut îngerași și pe Chef Scărlătescu. De fapt îl vedeam pe Chef Scărlătescu așa, îngeraș”, a povestit Alessandro Lusito, pentru FANATIK, recent.

Concurentul ne-a relatat și ce probă de gătit avea în momentul în care, din neatenție, și-a secționat vârful degetului. Tăietura nu a fost una simplă, la spital medicii nu l-au cusut, însă i-au pus un bandaj pe care a fost nevoit să-l țină o lună.

„Practic a fost momentul de neatenție. Atunci găteam un gât de gâscă și voiam să fac niște tortellini. Miezul de tortellini voiam să-l umplu cu carne din gâtul de gâscă. Era moment sub presiune, am tocat carne, n-aveam tocător.

Așa că am tăiat-o așa, iar într-un moment s-a întâmplat”, ne-a mai spus concurentul MasterChef 2024.