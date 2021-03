Eliminare surpriză la Survivor România 2021. Cine a părăsit competiția: ”Sunt tristă”

Survivor România 2021 a avut o eliminare surpriză duminică, 21 martie 2021, situația fiind una fără precedent în competiția sportivă de la Kanal D. Cinci concurenți au fost propuși în Consiliul de Eliminare, însă numai unul a plecat acasă.

Mai exact, este vorba de Andreea Antonescu, Sebastian Chitoșca, Sorin Pușcașu, Maria Hîngu și Mellina, care au fost propuși pentru ieșirea din joc în ultima săptămână. Din păcate, parcursul din jungla dominicană s-a încheiat pentru un participant care nu aducea puncte.

Este vorba de nimeni alta decât Faimoasa Andreea Antonescu, care a fost propusă de colegii din echipa roșie pentru că nu aducea avantaje. Cântăreața era considerată veriga slabă, motiv pentru care Faimoșii nu reușeau să câștige în favoarea Războinicilor.

Survivor România 2021, eliminare șoc. Cine a plecat acasă de la Faimoși

Jumătatea trupei Andre a mărturisit că nu este surprinsă de nominalizarea sa, precizând că nu poartă pică nimănui. Mai mult decât atât, Andreea Antonescu l-a liniștit pe Sebastian Chitoșca, care era la rândul său propus pentru ieșirea din joc.

Cântăreața consideră că a reușit să sudeze o temelie cu ceilalți concurenți, dar în același timp îi este foarte dor de fiica sa, care a rămas acasă.

„Mă simt foarte bine, s-a încheiat aici, s-a încheiat. Consider că am mai pus o temelie, femeia care am devenit.

Pe de o parte sunt ușor tristă pentru că m-am simțit destul de bine în ciuda unor discuții, dar mă simt bine pentru că îmi este enorm de dor de fetița mea și atunci cam de asta este vorba.

Nu aș putea purta pică pe cineva”, a declarat Andreea Antonescu după eliminarea de la Survivor România 2021, notează kanald.ro.

Cea care s-a supărat cel mai mult a fost Elena Marin, cu care frumoasa brunetă era prietenă dinainte de competiția sportivă de la Kanal D. Dansatoarea a fost aleasă favorita publicului și de data aceasta, putând sta liniștită în perioada următoare.

Faimoasa și Andreea Antonescu s-au luat în brațe, ambele fiind dezamăgite de rezultatul la care s-a ajuns la ultimul Consiliul de Eliminare de la Survivor România 2021.