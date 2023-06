Eliminarea care a lăsat mască pe toată lumea la Chefi la Cuțite 2023: “N-am mai putut să rezist“

Eliminarea care a lăsat mască pe toată lumea la Chefi la Cuțite 2023. Cine a plecat acasă în ediția din această seară, de fapt.

Cine a plecat acasă la Chefi la cuțite 2023

Ediția din această seară de la a fost una total neobișnuită. A fost ales un concurent care să plece acasă, dar acesta a rămas pentru că un altul a solicitat să părăsească competiția.

George Borșaru a obținut cel mai mic punctaj și ar fi trebuit să plece acasă. Dar anunțul lui Iustin Radu Câmpeanu l-a salvat pe acesta pentru că concurentul a transmis că nu mai vrea să facă parte din competiție.

George Borșaru a fost salvat și s-a alăturat echipei gri, în timp ce Iustin a fost eliminat. Inițial, s-a creat o stare de confuzie pentru că nu se știa dacă se poate să fie eliminați doi concurenți în același timp sau dacă acesta va fi cazul.

Ce a anunțat chef Florin Dumitrescu. De ce a plecat Iustin, de fapt

Decizia oficială a fost ca cea mai slabă farfurie să plece acasă, așa fiind și regulamentul de la . Însă se pare că producătorii de la Antena 1 au decis că nu se poate ca doi concurenți să fie eliminați în aceeași zi.

Așa că Iustin Radu Câmpeanu i-a luat locul la eliminare lui George Borșaru, care trebuia să fie eliminat de drept. George a spus că motivele personale îl împing să ia această decizie. Florin Dumitrescu este cel care a anunțat decizia:

„Știți cu toții cât este de complicat cu programul de filmări și viața unora. Îl las pe Iustin să preia de aici și să înțelegeți puțin ce se întâmplă cu el, cu viața lui”, a spus Florin Dumitrescu.

Iustin a povestit apoi că are un program foarte aglomerat și nu mai face față. „Am dat de o echipă foarte marfă, cu care am făcut chestii tari, am câștigat câteva battle-uri, am și pierdut împreună…

Însă cariera mea este de musician, faptul că nu mai puteam să fac muzică și să lucrez la chestii mă omoară și n-am mai putut să resist astăzi”, a spus concurentul ca voia să plece acasă.