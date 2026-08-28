Sport

Eliminarea Craiovei i-a provocat moartea lui Nae Ungureanu! Dezvăluirile lui Rodion Cămătaru: „A făcut infarct de supărare după meci!”

Nicolae Ungureanu, cel care care a scris istorie la Universitatea Craiova, a murit la 69 de ani. Vestea decesului său s-a răspândit rapid. Cum a reacționat marele Rodion Cămătaru.
Bogdan Ciutacu, Mihai Dragomir
28.08.2026 | 09:39
Eliminarea Craiovei ia provocat moartea lui Nae Ungureanu Dezvaluirile lui Rodion Camataru A facut infarct de suparare dupa meci
EXCLUSIV FANATIK
Rodion Cămătaru și Aurel Beldeanu știu adevăratul motiv care a condus la moartea lui Nae Ungureanu. Foto: Colaj FANATIK.
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Moartea lui Nae Ungureanu a venit ca un trăsnet în lumea fotbalului românesc. Fostul mare fotbalist al Universității Craiova s-a stins la vârsta de 69 de ani, iar cei care l-au cunoscut au reacționat imediat. Rodion Cămătaru a vorbit pentru FANATIK după ce a primit vestea.

Rodion Cămătaru știe de ce a murit Nae Ungureanu

Nicolae Ungureanu a murit la vârsta de 69 de ani. Nicolae Negrilă l-a găsit mort în cameră în dimineața zilei de vineri, 28 august. Vestea l-a lăsat fără cuvinte pe Sorin Cârțu, cel care a reacționat în exclusivitate pentru FANATIK. Rodion Cămătaru a reacționat la rândul său, convins de motivul care a condus la decesul fostului său coleg de echipă și de cameră la Universitatea Craiova. Fostul mare atacant român a acuzat ratarea calificării în Europa League a oltenilor, după eșecul cu Ararat-Armenia.

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„Acum am aflat. Tocmai i-am zis lui Aurel Beldeanu, cumnată-miu nici nu știa. Aseară a fost cu niște prieteni să vadă meciul la Mohora, la Sadu. L-au găsit mort azi dimineață. Avea un accident vascular. M-au invitat și pe mine acolo de câteva ori. A făcut infarct, ce să mai. De oftică și de supărare după meci. Sunt devastat, nu avea nici 70 de ani, era mai mare ca mine cu doi ani… Îmi pare rău, a fost unul din luptătorii echipei, un foarte mare fotbalist, inimă mare, dar uite că nu a rezistat.

Nu mai am cuvinte, prea devreme au plecat toți din Craiova Maxima. M-a dat peste cap. Dumnezeu să îl odihnească! Ne-am văzut la ultimul meci în campionat. El era mereu acolo. Acolo ne vedeam săptămânal, dar uite că nu știi când e ultima oară. S-au dus prea mulți. Suntem dați peste cap. Nici ai noștri nu știu, mă sună Negrilă, nu mai pot vorbi”, a reacționat Rodion Cămătaru în exclusivitate pentru FANATIK.

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Aurel Beldeanu, devastat de vestea morții lui Nae Ungureanu

Și Aurel Beldeanu a vorbit despre dispariția dintre noi a lui Nae Ungureanu. Fostul mare fotbalist al echipei din Bănie a subliniat la rândul său că rezultatul nefericit al echipei a contribuit, pe lângă problemele de sănătate, la moartea fostului său coleg.

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„Dumnezeu să îl ierte! Ne pare tuturor. Să se ducă așa dintr-o dată… Avea stent, nu avea voie să fumeze, dar mai trăgea câte o țigară… Acum făcea 70 de ani. Am multe amintiri cu el. Negrilă l-a găsit dimineață. Fotbalist mare și un prieten deosebit, un om excelent, discret. Un prieten apropiat… Cred că l-a deranjat și cu meciul ce s-a întâmplat în ultima secundă, după ce apărase penalty-ul.

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Ne-am văzut ultima oară la meciul cu Voluntariul, a fost mai retras, nu a venit la protocol, ca de obicei. A rămas pe stadion. La meciul cu Ararat nu a fost, că plecase în Deltă la pescuit. Îi plăcea mult. L-am bătut pe umăr și am vorbit puțin, zâmbea. Parcă a fost mai retras decât de obicei, nu așa volubil, voios. Mergeau des la Sadu acolo la petreceri. Când te cheamă cel de Sus… Nu te joci cu destinul”, a spus și Aurel Beldeanu în exclusivitate pentru FANATIK.

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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