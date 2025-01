Eliminarea de la Power Couple, motiv de „divorț” în familia Stoica? „Problema nu sunt momentele, contează cum le faci față.” Exclusiv

După 18 ani de relație, Andra și Andrei Stoica au avut parte de un test suprem în Malta, la Power Couple. Au trei copii minunați și au trecut prin multe momente grele împreună, însă, competiția prezentată de Dani Oțil a fost cea care le-a arătat lucruri pe care nu le știau despre ei.

Andra și Andrei Stoica, al doilea cuplu eliminat de la Power Couple

În urma unei proba la înălțime, Andra și Andrei Stoica, dar și Diana Bulimar și Radu Dumitrache au ajuns în cursa pentru eliminare. Votul concurenților i-a trimis acasă pe soții Andrei Stoica, astfel ei sunt al doilea cuplu care părăsește competiția Power Couple.

ADVERTISEMENT

, pentru FANATIK, că iubirea a fost mereu sentimentul care i-a ținut împreună, chiar și când au trecut prin clipe dificile. Fie că este vorba de probele din competiția prezentată de Dani Oțil sau momentele în care Andrei îi era cumplit de greu să privească meciurile soțului ei. De asemenea, Andrei Stoica își aduce aminte de cel mai cumplit moment din carieră.

Care a fost cel mai bun moment din relația voastră? Dar cel mai rău?

– Andra Stoica: Ca în orice relație există momente mai bune, există și momente mai grele. Ai momente în care ești fericit, ai momente când ești mai stresat și mai supărat. Problema nu sunt momentele, contează cum le faci față. De fapt, asta înseamnă să fii un Power Couple, să poți să treci peste orice obstacol dat de viață.

ADVERTISEMENT

– Andrei Stoica: Noi nu stăm să contorizăm momentele mai grele sau cele mai bune. Ci ne bucurăm de fiecare provocare, deoarece putem evolua. Cred că tocmai asta este frumusețea unei relații de lungă durată, ca a noastră.

Care sunt lucrurile care o fac pe Andra fericită?

– Andrei Stoica: Depinde la ce ne gândim. Dacă ar fi să o luăm cu lucrurile materiale, Andrei îi plac cumpărăturile, hainele, vacanțele. Însă, dacă ne raportăm la lucrurile cu adevărat importante, sunt familia, copiii, prezența soțului pe acasă mereu (n.r. râde).

ADVERTISEMENT

Cum a trecut Andra Stoica peste meciurile violente ale soțului: „Nu pot să descriu în cuvinte acele momente”

Care este cea mai importantă calitate a lui Andrei?

– Andra Stoica: Nu trebuie să stau pe gânduri. Andrei este foarte responsabil, un om de cuvânt, atunci când spune că face ceva, așa se întâmplă, te poți baza pe el. Și este și un bărbat frumos, arată foarte bine, nu am de ce să vă mint !

Ești fost campion mondial kickboxing, unul dintre cei mai buni luptători din lume, practici un sport extrem de dur. Pe tine, însă, ce te sensibilizează?

ADVERTISEMENT

– Andrei Stoica: Există un singur aspect care mă sensibilizează: ideea că familia ar putea avea, la un moment dat, neajunsuri. În rest, sunt un tip destul de dur, așa este !

Cum ai rezistat, ani de zile, când Andrei venea acasă cu fața tumefiată? Cum ai rezistat să te uiți la meciurile lui?

– Andra Stoica: Trebuie să vă spun că Andrei venea foarte rar spre deloc cu fața tumefiată. În schimb, am emoții foarte mari în timpul meciurilor. Nu pot să descriu în cuvinte acele momente, totul este intens și stresant. Pe mine mă interesează doar să iasă ok și sănătos din ring, asta e tot ce contează.

Geloziile din cuplul Stoica: „Dacă există dragoste totul poate fi depășit”

Îți mai aduci aminte când și unde ai cunoscut-o pe Andra? La ce te-ai gândit prima dată atunci când ai văzut-o?

– Andrei Stoica: Am cunoscut-o la Balul Bobocilor al fraților noștri, unde ne dăduserăm o întâlnire. Când am văzut-o, mi-a atras atenția că era drăguță, vorbea frumos. Mi-a plăcut cum discutam și așa a început totul.

Au existat momente grele în relația voastră. Cum ai reușit să treci peste ele? Să mergeți, împreună, mai departe?

– Andra Stoica: Sigur că există și momente grele, viața nu este făcută doar din inimioare și trandafiri. Cred că faptul că ne iubim și ne respectăm unul pe altul ne-a ajutat să trecem peste orice obstacol. Dacă există dragoste, înțelegere și comunicare, totul poate fi depășit.

După 18 ani împreună, care simți că este secretul unei relații de durată, ca a voastră?

– Andrei Stoica: Cred că libertatea pe care ne-o acordăm unul altuia. Vorbim mult, comunicăm, ne înțelegem unul pe celălalt.

Ce ar șterge Andrei Stoica din trecutul lui amoros, dar și de sportiv?

Care este cea mai mare teamă a ta?

– Andra Stoica: Mi-e frică de șoareci, ca să înțelegeți. Atât. Și de Dumnezeu.

Dacă ar fi să ștergi ceva din trecutul tău, la ce lucru sau întâmplare ai renunța?

– Andrei Stoica: Nu cred că aș șterge nimic din viața mea, totul este o lecție. Și din cele bune și din cele rău, ai ceva de învățat. Tot ce am trăit amândoi, a făcut să fim oamenii de astăzi. Nu aș schimba nimic.

Te-ai simțit vreodată celebru, ți s-a schimbat comportamentul?

– Andrei Stoica: Prin prisma meseriei mele m-am simțit, dar cred că am rămas mereu cu picioarele pe pământ, iar cei din jur mi-au spus asta. Cu toate astea, unele persoane care nu m-au cunoscut, mi-au spus că aș fi arogant. Dar poate vine din faptul că am o anumită barieră până ajungi să vorbești cu mine și să mă cunoști.

Andra vorbește despre gelozie și fanele soțului, Andrei Stoica

Ce nu știe lumea despre tine și ai vrea să spui azi?

– Andra Stoica: Sunt pasionată de tot ceea ce înseamnă skin care. Am terminat recent un curs de cosmetică și vreau să încep un business în această arie, de beauty. Am o pasiune pentru tot ce ține de spa, tratamente cosmetice sau corporale, mă relaxează să fac astfel de proceduri oamenilor.

Andrei Stoica: “Cel mai dificil a fost când am pierdut centura mondială”

Profesional vorbind, când ai avut cel mai bun moment din carieră? Dar cel mai rău?

– Andrei Stoica: Profesional, am avut multe momente importante în carieră, dar probabil cel mai important a fost când am devenit campion mondial. Iar cel mai dificil a fost când am pierdut centura mondială. Orice înfrângere am considerat-o un pas înainte.

Când vorbim de sport, vorbim și de fani, dar și de fane. Ai fost, vreodată, geloasă?

– Andra Stoica: Nu sunt o fire geloasă și nu am fost geloasă până acum (n.r. Andrei râde). Mă flatează când el primește admirația din partea femeilor, sau a bărbaților, deopotrivă. Înseamnă că mi-am ales un bărbat frumos, nu?

Cum l-a cumințit Andra pe Andrei Stoica?

Spune-mi sincer, în cât timp a reușit Andra să te ”cumințească” și să te facă un bărbat de casă?

– Andrei Stoica: Eu oricum am fost mereu un bărbat de casă, mi-am dorit stabilitate și familie. Dar am avut și momentele mele de golăneală. Din clipa în care m-am mutat cu Andra pot spune că am fost cuminte.

Cum este mămica Andra? De câte ori pe zi simți că nu mai poți?

– Andra Stoica: Eu sper să fiu o mamă bună. Scopul meu, în ceea ce privește creșterea copiilor mei, este să aibă în primul rând bun simț, cei șapte ani de acasă. Iar în al doilea rând, îmi doresc extraordinar de mult, atunci când ei vor fi mari, să se gândească cu drag la copilăria lor. Să spună “wow, ce copilărie frumoasă am avut”. Asta-i tot ce-mi doresc eu pe pământul ăsta.

Și nu pot să spun că am zis vreodată ”gata, nu mai pot”. Când nu mai poți, mai poți puțin. Atunci când faci lucrurile din iubire, oricât de greu ar fi, n-ai cum să nu ai satisfacții.

Ce simți că ai învățat de la copiii tăi, Albert, Alexandru și Eva?

– Andrei Stoica: Ce înseamnă iubirea necondiționată, asta am învățat de la copiii mei.