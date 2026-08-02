Eliminarea FCSB-ului a intrat în istoria negativă a cupelor europene. Recordul uluitor bătut de România

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România a început extrem de dezamăgitor noul sezon european. Universitatea Cluj, care a început în Europa League, este deja eliminată din competiție, la fel și FCSB, după rușinea istorică contra letonilor de la Auda. Aceste eliminări premature au pus-o pe România pe o listă negativă în această stagiune.

România s-a făcut de râs în actualul sezon european

Ca în fiecare an, România a intrat în luptă cu 4 echipe în acest sezon european. Universitatea Craiova a început în primul tur de Champions League, U Cluj în primul tur de Europa League, în timp ce CFR Cluj și FCSB au luat startul din turul al doilea din UEFA Conference League.

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Rezultatele până în acest moment sunt pur și simplu dezamăgitoare, întrucât din 12 meciuri, echipele din SuperLiga României au obținut 3 victorii, 4 remize și 5 înfrângeri, un bilanț extrem de slab. Mai mult decât atât, România are deja două echipe în afara competiției și devine astfel națiunea cea mai bine clasată care a trimis deja două echipe acasă. Alte țări bine clasate care se află în aceeași situație sunt Ucraina, Azerbaidjan, Slovacia și Serbia.

Totuși, nu putem spune că o ducem cel mai rău dintre toți. Slovenia, țară cu doar trei locuri sub România în clasament, a pierdut deja trei echipe și a mai rămas în luptă cu una singură, la fel și Kosovo, Bosnia & Herțegovina și Moldova. CFR Cluj și Universitatea Craiova au șansa să salveze acest sezon prin calificarea în una dintre fazele principale ale competițiilor UEFA.



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FCSB a bifat o premieră negativă în acest sezon

În ultimii ani, principalele echipe care au adus coeficient european României au fost FCSB și CFR Cluj. Ambele au avut probleme uriașe pe plan sportiv în sezonul trecut, doar că ardelenii, spre deosebire de FCSB, au reușit să le regleze și să obțină locul al treilea.

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Roș-albaștrii au mers în cupele europene prin intermediul barajului din play-out și au înregistrat o premieră negativă în acest sezon european. pentru țară într-o participare în cupele europene.

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Chiar dacă a mai avut sezoane slabe, precum cel în care a fost eliminată de Șahtior Karagandy în turul al doilea din Conference League, atunci echipa lui Gigi Becali a reușit să câștige meciul tur. De această dată, FCSB a fost eliminată după două înfrângeri, c