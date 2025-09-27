Sport

Eliminarea lui Bancu din Universitatea Craiova – Dinamo a ajuns în The Sun! “Uluitor!” Ce scriu britanicii despre faza care a încins derby-ul din Bănie

Jurnaliștii britanici au analizat decizia arbitrului din Universitatea Craiova - Dinamo de a-l elimina pe Nicușor Bancu. Ce concluzie au tras.
Alex Bodnariu
27.09.2025 | 14:15
Eliminarea lui Bancu din Universitatea Craiova Dinamo a ajuns in The Sun Uluitor Ce scriu britanicii despre faza care a incins derbyul din Banie
Ce a scris presa din Anglia despre Universitatea Craiova - Dinamo. Arbitrul, taxat

Duelul dintre Universitatea Craiova și Dinamo de vineri seara nu a fost lipsit de controverse. În repriza a doua a existat un conflict între Bancu și Armstrong. Jucătorii celor două formații au avut un comportament total nesportiv, dar doar fotbalistul oltenilor a fost eliminat. Decizia arbitrului a ajuns până și în presa din Anglia.

Scandal după Universitatea Craiova – Dinamo 2-2. Oltenii, scoși din minți de arbitraj

Așa cum era de așteptat, a fost un derby cu scântei în Bănie. Jocul a fost unul frumos, cu ocazii de ambele părți, dar momentul decisiv a venit în partea a doua, atunci când Nicușor Bancu a fost eliminat de arbitru, după ce l-a lovit violent pe Armstrong.

Doar că, pe reluări, se poate vedea că și scoțianul celor de la Dinamo, Armstrong, și-a lovit adversarul intenționat. Centralul a luat însă decizia, după consultarea reluărilor, că doar Nicușor Bancu merită să fie trimis la vestiare.

Controversa din Universitatea Craiova – Dinamo a ajuns și în presa britanică

Jurnaliștii britanici au văzut momentul din derby-ul de pe Ion Oblemenco și au scris un articol în care au explicat în detaliu faza litigioasă din meciul Universitatea Craiova – Dinamo, scor 2-2.

“Incidentul a avut loc în timpul meciului de aseară din prima ligă românească, dintre Universitatea Craiova, cu Bancu, și Dinamo București, cu Armstrong implicați.

Fundașul stânga al oltenilor a intrat în coliziune cu Armstrong după ce ambii s-au luptat pentru o minge respinsă. Balonul a sărit departe, iar cei doi jucători au căzut la pământ. Pe măsură ce Armstrong s-a ridicat, părea să calce pe pieptul lui Bancu.

În replică, internaționalul român l-a lovit pe Armstrong în zona intimă. Fostul jucător de la Wolves, în vârstă de 27 de ani, s-a rostogolit imediat de durere. Uluitor, după verificarea VAR, Bancu a primit corect cartonaș roșu, în timp ce Armstrong a scăpat fără niciun avertisment”, au scris britanicii de la The Sun.

