Eliminarea lui Radu Drăgușin i-a fost fatală! Decizia drastică luată de UEFA în privința arbitrului Urs Schnyder

România a pierdut categoric în fața Poloniei, scor 0-6, dar jocul a fost influențat decisiv de decizia arbitrul Urs Schnyder de a-l elimina pe Radu Drăgușin și a dictat penalty la un duel cu Robert Lewandowski. Decizia UEFA după controversatul moment de la Varșovia.
Părerile au fost împărțite cu privire la decizia arbitrului elvețian care a schimbat, practic, soarta partidei din etapa a 3-a a Ligii Națiunilor. Deși nu a anunțat vreo sancțiune în privința lui Schnyder, UEFA a luat deja o hotărâre.
Mai exact, elvețianul nu a fost delegat la nicio partidă din etapa a 4-a a Ligii Națiunilor. Astfel, se poate interpreta că șefii arbitrajului european nu au fost mulțumiți de modul în care Urs Schnyder s-a descurcat și au hotărât să-i dea o pauză.
Chiar în timpul întâlnirii de la Varșovia, după ce Radu Drăgușin a văzut cartonașul roșu și naționala României a fost sancționată cu o lovitură de la 11 metri, fostul mare arbitru Cristi Balaj a explicat în exclusivitate pentru FANATIK că ambele decizii ale lui Urs Schnyder au fost eronate.
”Atacantul a căzut din cauza faptului că a refuzat să mai continue alergarea, a blocat mișcarea picioarelor. Mâna pusă de apărător pe atacant nu a avut impact, mai exact, atacantul nu a căzut din cauza apărătorului.
Mai ales că, în fotbal, ai voie să pui mâna pe adversar în lupta pentru minge, este un sport de contact. Două decizii majore într-un asemenea duel pentru minge, este inacceptabil! Dacă arbitrul nu ar fi fluierat, precis cel din camera VAR nu ar fi intervenit!
Jenantă prestația elvețianului în prima repriză, o rușine. I-a dat un galben prea ușor lui Ghiță, iar după scurt timp, la o intrare asupra lui Ianis, l-a iertat pe polonez. Nu l-a iertat după două minute pe Băluță, care a jucat inițial mingea”, a declarat Balaj.
Contactat de FANATIK, un alt fost mare arbitru, Adrian Porumboiu, a fost de altă părere. El consideră că ”centralul” a luat decizia corectă în faza respectivă și a precizat că întreaga vină îi aparține lui Radu Drăgușin.
”Îmi pare rău, dar trebuie să fim obiectivi. E roșu și penalty. Este un fault prostesc, nu sunt dubii. E regulamentar, n-avem ce discuta, ce vorbi şi ce găsi. Că a fost uşor, că a fost dictat nu ştiu cum… Cateogoric decizie corectă.
Poți să răsfoiești cât vrei textul regulamentului, dar n-ai cum. Un fundaș cu atâta experiență să facă o asemenea gafă. Fără prea multe vorbe, decizia este corectă, aici nu avem ce discuta”, a spus Porumboiu.