Sport

Eliminarea lui Radu Drăgușin i-a fost fatală! Decizia drastică luată de UEFA în privința arbitrului Urs Schnyder

Urs Schnyder (40 de ani) a dictat ușor penalty și l-a eliminat pe Radu Drăgușin în meciul Polonia - România 6-0. UEFA a luat prima decizie în privința arbitrului elvețian.
Traian Terzian
04.10.2026 | 12:32
Eliminarea lui Radu Dragusin ia fost fatala Decizia drastica luata de UEFA in privinta arbitrului Urs Schnyder
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Urs Schnyder (40 de ani) a primit decizia de la UEFA după Polonia - România 6-0l. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
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România a pierdut categoric în fața Poloniei, scor 0-6, dar jocul a fost influențat decisiv de decizia arbitrul Urs Schnyder de a-l elimina pe Radu Drăgușin și a dictat penalty la un duel cu Robert Lewandowski. Decizia UEFA după controversatul moment de la Varșovia.

UEFA, decizie rapidă în privința lui Urs Schnyder

Părerile au fost împărțite cu privire la decizia arbitrului elvețian care a schimbat, practic, soarta partidei din etapa a 3-a a Ligii Națiunilor. Deși nu a anunțat vreo sancțiune în privința lui Schnyder, UEFA a luat deja o hotărâre.

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Mai exact, elvețianul nu a fost delegat la nicio partidă din etapa a 4-a a Ligii Națiunilor. Astfel, se poate interpreta că șefii arbitrajului european nu au fost mulțumiți de modul în care Urs Schnyder s-a descurcat și au hotărât să-i dea o pauză.

Cristi Balaj l-a făcut praf pe arbitrul elvețian

Chiar în timpul întâlnirii de la Varșovia, după ce Radu Drăgușin a văzut cartonașul roșu și naționala României a fost sancționată cu o lovitură de la 11 metri, fostul mare arbitru Cristi Balaj a explicat în exclusivitate pentru FANATIKambele decizii ale lui Urs Schnyder au fost eronate.

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”Atacantul a căzut din cauza faptului că a refuzat să mai continue alergarea, a blocat mișcarea picioarelor. Mâna pusă de apărător pe atacant nu a avut impact, mai exact, atacantul nu a căzut din cauza apărătorului.

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Mai ales că, în fotbal, ai voie să pui mâna pe adversar în lupta pentru minge, este un sport de contact. Două decizii majore într-un asemenea duel pentru minge, este inacceptabil! Dacă arbitrul nu ar fi fluierat, precis cel din camera VAR nu ar fi intervenit!

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Jenantă prestația elvețianului în prima repriză, o rușine. I-a dat un galben prea ușor lui Ghiță, iar după scurt timp, la o intrare asupra lui Ianis, l-a iertat pe polonez. Nu l-a iertat după două minute pe Băluță, care a jucat inițial mingea”, a declarat Balaj.

Adrian Porumboiu merge pe mâna arbitrului

Contactat de FANATIK, un alt fost mare arbitru, Adrian Porumboiu, a fost de altă părere. El consideră că ”centralul” a luat decizia corectă în faza respectivă și a precizat că întreaga vină îi aparține lui Radu Drăgușin.

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”Îmi pare rău, dar trebuie să fim obiectivi. E roșu și penalty. Este un fault prostesc, nu sunt dubii. E regulamentar, n-avem ce discuta, ce vorbi şi ce găsi. Că a fost uşor, că a fost dictat nu ştiu cum… Cateogoric decizie corectă.

Poți să răsfoiești cât vrei textul regulamentului, dar n-ai cum. Un fundaș cu atâta experiență să facă o asemenea gafă. Fără prea multe vorbe, decizia este corectă, aici nu avem ce discuta”, a spus Porumboiu.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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