Eliminarea Norvegiei de la CM 2026 s-a reflectat și în afara terenului! Cum au avut de suferit Biserica și compania aeriană după eșecul cu Anglia

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, iar astfel, Erling Haaland și colegii săi au fost eliminați de la CM 2026. Consecințele înfrângerii au existat însă și în afara terenului, asta după ce norvegienii și englezii au plasat niște pariuri înaintea marelui meci, iar pierzătorii urmau să recunoască superioritatea adversarului în mediul online.

Biserica și compania aeriană din Norvegia au avut de suferit după înfrângerea în fața Angliei la CM 2026!

Un simplu pariu lansat în mediul online înaintea sfertului de finală dintre de la CM 2026 s-a transformat într-una dintre cele mai spectaculoase povești din afara terenului la turneul final din SUA, Canada și Mexic. Compania aeriană Norwegian i-a provocat pe cei de la British Airways la un meci simbolic: învinsa trebuia să își schimbe pentru o zi fotografia de profil cu logo-ul celeilalte companii.

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Astfel, după eșecul suferit în prelungiri de trupa lui Stale Solbakken Angliei, Norwegian și-a respectat promisiunea și a înlocuit fotografia principală de pe Instagram cu cea de la British Airways. De asemenea, compania aeriană scandinavă a publicat și un mesaj de felicitare pentru adversari, alături de celebra expresie a englezilor „It’s coming home”. Ulterior, cei de la British Airways au răspuns în același spirit amical, mulțumindu-le norvegienilor pentru provocare și descriind cele două companii drept „rivale timp de 90 de minute, prietene pentru totdeauna”.

🔴 Norwegian vient de changer son logo pour celui de British Airways après avoir perdu contre l'Angleterre à la Coupe du Monde. Pari honoré ! — air plus news (@airplusnews)

Dar asta nu e tot! În urma înfrângerii de sâmbătă seară, și Biserica Norvegiană a intrat în acest joc, înlocuind poza de profil de pe Instagram cu cea a Bisericii Engleze, iar la descriere a fost postat următorul mesaj: „Nu, nu am fost hack-uiți, doar am pierdut pariul cu Biserica Engleză. A fost o plăcere să facem acest joc cu voi. Felicitări!”

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🚨🇳🇴 NEW: The Church of Norway has changed its Instagram profile picture to the Church of England’s after losing a bet on the World Cup quarter-final between England and Norway — Politics Global (@PolitlcsGlobal)

Norvegia pleacă cu fruntea sus de la Cupa Mondială!

Chiar dacă au pierdut în fața Angliei, norvegienii au arătat un fotbal grozav. Acest lucru nu s-a întâmplat doar în cadrul partidei de la Miami, ci pe întreaga durată a turneului. Ba mai mult, performanța obținută de scandinavi la CM 2026 reprezintă și cea mai bună clasare din istoria țării la o Cupă Mondială (sferturile de finală).

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Până la ediția din acest an, Norvegia mai participase doar de trei ori pe tabloul principal, ultima dată la turneul final din 1998, găzduit de Franța, atunci când s-a oprit în optimi. Celelalte două prezențe au fost înregistrate în 1994 (SUA), respectiv în 1938 (Franța).

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