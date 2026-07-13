Sport

Eliminarea Norvegiei de la CM 2026 s-a reflectat și în afara terenului! Cum au avut de suferit Biserica și compania aeriană după eșecul cu Anglia

Norvegia a fost eliminată de la CM 2026, iar acest lucru s-a reflectat și în afara terenului! Vezi pe FANATIK care au fost consecințele hilare ale înfrângerii cu Anglia.
Dragos Petrescu
13.07.2026 | 13:52
Eliminarea Norvegiei de la CM 2026 sa reflectat si in afara terenului Cum au avut de suferit Biserica si compania aeriana dupa esecul cu Anglia
ULTIMA ORĂ
Biserica și compania aeriană din Norvegia au avut de suferit după înfrângerea în fața Angliei la CM 2026 // FOTO: colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Norvegia a pierdut în prelungiri în fața Angliei la Miami, scor 1-2 (1-1 după 90 de minute), iar astfel, Erling Haaland și colegii săi au fost eliminați de la CM 2026. Consecințele înfrângerii au existat însă și în afara terenului, asta după ce norvegienii și englezii au plasat niște pariuri înaintea marelui meci, iar pierzătorii urmau să recunoască superioritatea adversarului în mediul online.

Biserica și compania aeriană din Norvegia au avut de suferit după înfrângerea în fața Angliei la CM 2026!

Un simplu pariu lansat în mediul online înaintea sfertului de finală dintre Anglia și Norvegia de la CM 2026 s-a transformat într-una dintre cele mai spectaculoase povești din afara terenului la turneul final din SUA, Canada și Mexic. Compania aeriană Norwegian i-a provocat pe cei de la British Airways la un meci simbolic: învinsa trebuia să își schimbe pentru o zi fotografia de profil cu logo-ul celeilalte companii.

ADVERTISEMENT

Astfel, după eșecul suferit în prelungiri de trupa lui Stale Solbakken Angliei, Norwegian și-a respectat promisiunea și a înlocuit fotografia principală de pe Instagram cu cea de la British Airways. De asemenea, compania aeriană scandinavă a publicat și un mesaj de felicitare pentru adversari, alături de celebra expresie a englezilor „It’s coming home”. Ulterior, cei de la British Airways au răspuns în același spirit amical, mulțumindu-le norvegienilor pentru provocare și descriind cele două companii drept „rivale timp de 90 de minute, prietene pentru totdeauna”.

Dar asta nu e tot! În urma înfrângerii de sâmbătă seară, și Biserica Norvegiană a intrat în acest joc, înlocuind poza de profil de pe Instagram cu cea a Bisericii Engleze, iar la descriere a fost postat următorul mesaj: „Nu, nu am fost hack-uiți, doar am pierdut pariul cu Biserica Engleză. A fost o plăcere să facem acest joc cu voi. Felicitări!

ADVERTISEMENT
Blocaj în negocieri: Președintele Dan ia în calcul anticipatele (surse)
Digi24.ro
Blocaj în negocieri: Președintele Dan ia în calcul anticipatele (surse)

Norvegia pleacă cu fruntea sus de la Cupa Mondială!

Chiar dacă au pierdut în fața Angliei, norvegienii au arătat un fotbal grozav. Acest lucru nu s-a întâmplat doar în cadrul partidei de la Miami, ci pe întreaga durată a turneului. Ba mai mult, performanța obținută de scandinavi la CM 2026 reprezintă și cea mai bună clasare din istoria țării la o Cupă Mondială (sferturile de finală).

ADVERTISEMENT
Englezii au văzut-o pe Simona Halep alături de noul partener și nu le-a...
Digisport.ro
Englezii au văzut-o pe Simona Halep alături de noul partener și nu le-a venit să creadă

Până la ediția din acest an, Norvegia mai participase doar de trei ori pe tabloul principal, ultima dată la turneul final din 1998, găzduit de Franța, atunci când s-a oprit în optimi. Celelalte două prezențe au fost înregistrate în 1994 (SUA), respectiv în 1938 (Franța).

ADVERTISEMENT
  • 2,28 este cota MAXBET pentru pronosticul ”total goluri: peste 2,5” la meciul Anglia – Argentina din semifinalele CM 2026
Gabi Mureșan, dat în judecată după ce și-a mărit salariul de primar. Decizia...
Fanatik
Gabi Mureșan, dat în judecată după ce și-a mărit salariul de primar. Decizia instanței a venit cu puțin timp înainte să moară
Pep Guardiola, ce lovitură! Ar fi înțelegerea anului în fotbalul internațional. Ce superputere...
Fanatik
Pep Guardiola, ce lovitură! Ar fi înțelegerea anului în fotbalul internațional. Ce superputere îl vrea cu orice preț pe bancă
El este comentatorul care a stabilit al 12-lea record mondial al carierei. Vocea...
Fanatik
El este comentatorul care a stabilit al 12-lea record mondial al carierei. Vocea lui a fost adorată de milioane de români
Tags:
"I-AM ÎNVINS!" Horia Ivanovici, mesaj FANATIK pentru fani dupa ce Legea 4 a devenit istorie
Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
Parteneri
'Cea mai sexy actriță din lume', dată afară din tribune la Cupa Mondială...
iamsport.ro
'Cea mai sexy actriță din lume', dată afară din tribune la Cupa Mondială după ce un steward a văzut-o ce face
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!