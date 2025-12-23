Sport

Eliminarea Universității Craiova, decisă din mașina VAR a SuperLigii. Ce s-a întâmplat cu aparatura de la meciul cu AEK

Soarta calificării Universității Craiova în Conference League s-a decis din una dintre mașinile VAR din SuperLiga României. A fost folosită aparatură românească în meciul de la Atena
Ciprian Păvăleanu
23.12.2025 | 22:50
EXCLUSIV FANATIK
Meciul dintre AEK Atena și U Craiova a fost decis într-o cabină VAR folosită în SuperLiga României. Foto: Colaj FANATIK
Universitatea Craiova a obținut prima calificare în grupele unei competiții din momentul în care a revenit pe prima scenă a fotbalului românesc, însă a fost la un pas să meargă chiar mai departe, în „primăvara europeană”. La ultimul meci din faza ligii, care a decis soarta calificării, mașina VAR folosită a fost una dintre cele folosite în SuperLiga României.

Soarta Craiovei, decisă dintr-o mașină VAR a SuperLigii. Aparatură românească folosită la meciul cu AEK

Universitatea Craiova a fost eliminată dramatic din UEFA Conference League, deși toate calculele erau în favoarea ei înainte de startul partidei. Oltenii au acuzat mai multe faze de arbitraj, dar în special minutele exagerate de prelungire acordate partidei. În general, aceste minute sunt calculate și din camera VAR, iar aparatura folosită a fost chiar dintr-o mașină din SuperLiga României

Din informațiile obținute de FANATIK, SuperLiga României a asigurat aparatura VAR și a deplasat una dintre cele două mașini folosite în meciurile din campionatul intern. Bineînțeles, operatorul nu a putut fi decât unul străin.

Cum a pierdut Universitatea Craiova calificarea în UEFA Conference League

Înaintea partidei de la Atena, deși avea un adversar dificil, site-urile de statistică o dădeau pe Universitatea Craiova cu șanse de 90% să se califice între primele 24 de echipe din faza ligii a UEFA Conferece League.

O serie de ghinioane și rezultate neașteptate au distrus visul oltean. Pe lângă că Universitatea a primit două goluri după minutul 90+7, evenimentele din celelalte partide au făcut ca echipa lui Coelho să se claseze prima sub linia calificării. Un penalty ratat, un autogol în prelungiri și o remiză a finlandezilor de la KuPS împotriva lui Crystal Palace au dus la acest rezultat crunt pentru fotbalul românesc.

