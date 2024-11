Eliminări pe bandă rulantă de la Vocea României. Am aflat cine pleacă acasă din emisiunea de la Pro TV

În ediția din 15 noiembrie, șapte concurenți sunt eliminați de la Vocea României 2024. Jurații Theo Rose, Horia Brenciu, Smiley, Tudor Chirilă și Irina Rimes au parte de multe surprize pe scena show-ului muzical.

Protejata lui Puya, printre cei șapte concurenți eliminați de la Vocea României 2024

Jorick Bronius, Jacqueline Crăciun, Anastasia Sandu, Nica Dudca, Bianca Bîsceanu, Valentin Dovlecel și Ștefan Suciu sunt cei șapte concurenți Vocea României 2024 care părăsesc emisiunea – concurs, astăzi, 15 noiembrie.

Jorick Bronius are 33 de ani și vine din Olanda. El este designer de sunet pentru jocuri la o companie. Pentru părinții lui, muzica este un hobby, tatăl cântă la flaut și cimpoi, mama la pian și clarinet.

A debutat la 12 ani, ca și toboșar. În adolescență a participat la multe festivaluri cu grupuri folcloristice. El a fost îndemnat de iubita lui, cu care formează o relație de șapte ani, să se înscrie la Vocea României 2024. Cei doi s-au cunoscut pe internet.

Jacqueline Crăciun interpretează cu vocea, dar face și la pian, ba mai mult, a urmat și cursuri de actorie, încă de la 8 ani. Doi ani mai târziu a început să cânte la chitară. A participat la concursuri de folk în toată țara. În 2019 a câștigat medalia de argint la proba de voce și pian, la Campionatele Mondiale de Artă Interpretativă – Long Beach, California.

Cine este Nica Dudca, concurenta care părăsește Vocea României 2024?

Anastasia Sandu are 33 de ani și este solist vocal. De-a lungul timpului, ea a colaborat cu Puya, alături de care a fost de multe ori pe scenă la concerte. De asemenea, are piese cu Vanotek, Vunk sau Fly Project. Concurenta Vocea României 2024 cântă de la o vârstă fragedă. În clasa a VI-a a cântat la un concurs din cadrul școlii o piesă a Andrei, mai apoi, au tot urmat și alte concursuri cu probe de talent.

„Consider că am o voce care trebuie să fie ascultată de milioane de oameni”, a spus Anastasia, la Vocea României 2024. Tânăra își dorea să câștige concursul muzical pentru a înființa o școală pentru artiști. Anastasia este de părere că nu există o astfel de instituție care să te învețe ce înseamnă să fii artist.

Nica Dudca se numără printre concurenții care părăsesc Vocea României 2024, în seara aceasta, 15 noiembrie. Elevă la Colegiul de Muzică ”Ștefan Neaga”, din Chișinău, Nica studiază dirijare corală. Însă nu-și dorește să devină dirijor, asta pentru că gesturile îi solicită mâinile permanent și spune că deja i s-a dezvoltat tricepsul peste măsură.

Nica a început să cânte muzică populară încă din copilărie. De la șapte până la 10 ani a făcut parte din Ansamblul etno folcloric ”Iedera”. După aceea s-a apucat să interpreteze muzică ușoară românească – romanță, iar mai apoi s-a îndreptat către muzica R&B.

Vocea României 2024. Bianca Bîsceanu și Valentin Dovlecel, doi dintre concurenți, pleacă acasă, astăzi

Bianca Bîsceanu, în vârstă de 19 ani, a descoperit pasiunea pentru muzică la nouă ani. Când aveadouă luni a plecat împreună cu părinții în Spania, unde a locuit până la vârstă de 10 ani. După ce a revenit în România, mama ei i-a propus să meargă la canto. mai apoi s-a înscris la Academia de Artă, la Horia Brenciu.

Valentin Dovlecel este instrumentist de mulți ani, iar de aproximativ doi ani cântă ca solist vocal în trupa ”SETUP”. Concurentul știe să cânte la chitară, bas, percuție, dar și la instrumente exotice, cum ar fi digeridoo, dramba și alte invenții.

Nu a luat lecții, ci a învățat intuitiv. Lui Valentin îi place să construiască instrumente, chiar echipamentul cu care cântă pe stradă este făcut de el. Și-a creat chiar și o bicicletă electrică.

Ștefan Suciu, în vârstă de 20 de ani, student la Științe Politice, Administratice și ale Comunicării, este specialist social media pentru mai multe firme din Cluj. El colaborează cu Untold pentru main stage.

Concurentul cântă din copilărie, iar la un moment dat a participat la SuperStar România, unde a ajuns până în etapa recall-urilor. Smiley l-a îndrumat atunci să nu renunțe, să mai încerce, așa că l-a ascultat.

George Mihăiță, pe scena Vocea României 2024, pentru Theo Rose. I-a oferit un buchet de flori

Ediția din 15 noiembrie de la Vocea României 2024 este plină de surprize. blocată când i-a auzit vocea lui Tătuțu’ pe scenă.

a venit direct de pe platourile de filmare ale serialului, pe scena show-ului de la ProTV. Și-a făcut intrarea cu un buchet mare de flori pe care i l-a dăruit juratei Theo Rose, de ziua ei. Artista a fost extrem de emoționată, l-a îmbrățișat și i-a mulțumit.