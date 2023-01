Eliminat de la Survivor România, Răzvan Danciu dă cărțile pe față: ”Să nu se ascundă niciodată după un deget”

Răzvan Danciu a fost alegerea publicului când a venit vorba de eliminarea de săptămâna trecută. Războinicul, aflat la doar a treia săptămână de concurs la Survivor România 2023, a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, ce sentimente în încearcă acum, odată ce a ajuns acasă.

Răzvan Danciu, eliminat de la Survivor România: ”Am trăit această experiență cu cea mai mare intensitate”

Aflat în fața eliminării alături de Codruța Began și Andrei Neagu, Răzvan Danciu a reușit să strângă cele mai puține voturi de la publicul Survivor România, motiv pentru care Daniel Pavel l-a numit ca fiind cel care va părăsi reality-show-ul de supraviețuire din Republica Dominicană.

Cu toate acestea, ne-a mărturisit Răzvan Danciu, nu are niciun regret și simte că a făcut tot ce se putea în competiția din junglă. ”Simt că am făcut și demonstrat tot ce era de demonstrat și am trăit această experiență cu cea mai mare intensitate. Am făcut mereu ceea ce am simțit, și asta m-a făcut să nu am niciun regret legat de competiția Survivor”, spune el pentru FANATIK.

Mai mult decât atât, spune Răzvan Danciu, experiența pe care a trăit-o la Survivor România 2023 nu o va uita niciodată. Ba chiar, a explicat el, perioada exilului l-a făcut să trăiască emoții fantastice, iar amiciția legată cu Războinica Andreea Moromete este una pentru totdeauna.

”Tot ce am trăit în aceste săptămâni, de la emoțiile primului traseu, la Exilul cu Jorge, de la prietenia pe care am legat-o cu Andreea Moromete, la momentul eliminării”, ne-a mai spus Răzvan Danciu, în exclusivitate.

Ce sfaturi le dă Răzvan Danciu foștilor colegi Războinici de la Survivor România

Chiar dacă a petrecut doar trei săptămâni în jungla din Republica Dominicană, fostul Războinic știe ce trebuie să facă colegii săi pentru a se impune în fața Faimoșilor pe traseele de la Survivor România.

”Să aibă curaj să spună mereu lucrurilor pe nume, să nu se ascundă niciodată după un deget, să fie sinceri și în același timp să fie oameni, chiar dacă condițiile de acolo sunt foarte grele”, spune Răzvan Danciu, într-un mesaj adresat foștilor săi colegi Războinici.

Mai mult, a precizat Răzvan pentru FANATIK, întoarcerea lui acasă îi dă ocazia să își îndeplinească visurile pe care le avea. În plus, crede el, valul de simpatie pe care l-a câștigat în urma participării la reality-show-ul de supraviețuire i-a schimbat, oarecum, viața.

”Urmează o mulțime de proiecte, de care o să știți cu siguranță. Abia aștept să încep să muncesc și mai mult pentru ceea ce vreau să obțin, îmi doresc să profit și să mă bucur de acest val de popularitate care a venit spre mine, și să îl gestionez în cel mai bun mod posibil”, a mai spus tânărul fost concurent de la Survivor România 2023.

Răzvan Danciu, eliminat de la Războinici

Chiar dacă nu era cel mai slab concurent din echipa Războinicilor și chiar dacă el a fost cel care a câștigat prima luptă, Răzvan Danciu nu a fost prea mult timp în grațiile echipei de partea căreia concura la Survivor.

Inițial, alături de Faimosul Jorge, a ajuns, pentru o săptămână, în exil, loc în care din cauza stresului, a avut o serie de dispute înfierbântate cu mai cunoscutul său coleg. Cei doi s-au împăcat, într-un final, dar tensiunea dintre cei doi a lăsat urme adânci în defavoarea imaginii Războinicului.

Nominalizat pentru eliminare de colegii săi din echipa Războinicilor, . Conform statisticilor, atât Codruța Began, cât și actorul Andrei Neagu, cei doi nominalizați la eliminare alături de Războinicul trimis acasă, aveau o rată a eficacității inferioară.

În altă ordine de idei, sunt Războinicul Alin Chirilă – cel mai eficient jucător din cadrul show-ului – și Jorge, unul dintre Faimoșii care au reușit să surprindă pe traseu.