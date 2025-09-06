Sport

Eliminat în semifinalele turneului US Open 2025 de Carlos Alcaraz, Novak Djokovic face anunțul: „Este frustrant!”

Novak Djokovic a părăsit US Open 2025 în semifinale, după ce a fost eliminat de Carlos Alcaraz. Ce are de gând să facă tenismenul sârb în viitor.
Mihai Dragomir
06.09.2025 | 22:18
ULTIMA ORĂ
Anunțul făcut de Novak Djokovic după ce a fost eliminat de la US Open. Sursa Foto: Hepta.

Novak Djokovic a fost eliminat în semifinalele ediției din 2025 de la US Open de Carlos Alcaraz. Tenismenul sârb a anunțat ce urmează acum pentru el și ce obiectiv și-a propus în viitorul apropiat. Ce are de gând după ce a ratat prezența în ultimul act al turneului de la Flushing Meadows.

Anunțul făcut de Novak Djokovic după ce a părăsit US Open 2025 în semifinale

Novak Djokovic, cel care schimbă din nou antrenorul, a fost eliminat în 3 seturi de Carlos Alcaraz în semifinale la US Open 2025. Ibericul l-a învins după un meci ce a durat 2 ore și 26 de minute de joc, scor 6-4, 7-6(4), 6-2.

La 38 de ani, Djokovic nu renunță la cursa după cel de-al 25-lea său titlu de Mare Şlem. Sârbul a anunțat că vrea să pună mâna din nou pe unul dintre marile trofee puse în joc în tenis. „Nu renunţ la Grand Slam, voi continua să mă bat”.

Ajuns pe locul 7 mondial, Djokovic are în față o concurență acerbă din partea generației noi. „Va fi foarte dificil să depăşesc obstacolele (n.r. – primii doi jucători ai lumii, italianul Jannik Sinner şi spaniolul Carlos Alcaraz)”.

Planul lui Novak Djokovic pentru anul 2026. Ce vrea să facă sârbul

Cum US Open a fost ultimul turneu de Grand Slam din acest an, Novak Djokovic este deja cu gândul la 2026. „Vreau să joace toate turneele de Mare Şlem în sezonul viitor. Sunt turnee diferite de celelalte şi stâlpii sportului nostru”.

„Nole” și-a trecut în palmares primul trofeu la US Open la ediția din 2023. Acum, după ce a mai înaintat în vârstă, sârbul simte cum corpul său nu mai poate duce meciurile la aceeași intensitate precum o făcea în trecut.

Obstacolele din calea lui Novak Djokovic. Sârbul acuză probleme. „Asta îmi face misiunea foarte, foarte dificilă!”

„Sunt mulţumit de nivelul meu de joc, dar aspectul fizic e cel care face diferenţa. După sferturile de finală au spus că voi face tot ce pot pentru a permite corpului să fie în stare să suporte acest nivel şi acest ritm pentru atâtea ore cât e nevoie, dar nu a fost suficient.
 
Din nefericire, nu am mai avut energie după setul al doilea (n.r. – contra lui Carlos Alcaraz). Acest gen de sentiment l-am avut şi contra lui Jannik Sinner. Formatul de cinci seturi îmi face misiunea foarte, foarte dificilă, mai ales în ultimele tururi ale unui Grand Slam”, a recunoscut Djokovic.

„Evident că este frustrant când nu eşti capabil să susţii comparaţia fizică, dar, în acelaşi timp, nu este o surpriză, e legat de timpul petrecut, de vârstă”, a mai spus Djokovic.

