Eliminată prematur de la WTA Miami, Iga Swiatek s-a răzbunat pe fostul mentor al Simonei Halep: „Am decis să o iau pe un alt drum”

, care din 2024 colabora cu antrenor Wim Fissette, a hotărât să renunțe la acesta și a făcut anunțul după ce parcursul de la turneul WTA Miami a fost unul neașteptat de slab pentru sportiva din Polonia.

Iga Swiatek a renunțat la colaborarea cu Wim Fissette

Într-o postare pe rețelele sociale, Swiatek a anunțat că nu va mai colabora cu Wim Fissette și a ținut să-i mulțumească acestuia pentru perioada în care i-a fost alături. Momentan, nu se știe exact ce variantă va alege sportiva din Polonia, care a spus că va avea o perioadă în care se va gândi cu privire la viitorul antrenor cu care o să colaboreze.

„După multe luni de colaborare cu antrenorul meu, Wim Fissette, am decis să o iau pe un alt drum. A fost o perioadă intensă, plină de provocări şi de numeroase experienţe importante. Îi sunt recunoscătoare pentru sprijinul său, pentru experienţa sa şi pentru tot ce am realizat împreună, inclusiv îndeplinirea unuia dintre cele mai mari visuri sportive ale mele. Ştiu că sunt multe întrebări, dar vă voi informa despre ce urmează la momentul potrivit. Îmi iau un moment să am grijă de mine, să diger această experienţă şi să mă pregătesc pentru un nou capitol. Pur şi simplu, pas cu pas, pentru că, aşa cum spun adesea: este un maraton, nu un sprint”, a fost mesajul postat de Iga Swiatek.

Wim Fissette a ajutat-o foarte mult pe Simona Halep să facă progrese mari în carieră

și antrenorul belgian Wim Fissette a reprezentat una dintre cele mai importante etape din cariera sportivei române, sezonul 2014 fiind unul de referință. Sub coordonarea lui Fissette, Halep a obținut cel mai bun rezultat al colaborării, calificarea în finala turneului de Grand Slam de la Roland Garros, prima finală majoră din cariera sa, alături de alte performanțe notabile precum semifinala la Wimbledon, finala la Turneul Campioanelor și urcarea până pe locul 2 mondial în clasamentul WTA. Aceste rezultate au confirmat progresul rapid al româncei și impactul pozitiv al antrenorului belgian asupra jocului și încrederii sale în competițiile de top.

Despărțirea dintre Simona Halep și antrenorul belgian Wim Fissette a avut loc la finalul sezonului 2014, decizia fiind luată de comun acord după un an foarte intens în circuitul WTA. Halep a explicat atunci că își dorește să fie mai aproape de familie și să lucreze cu un antrenor român, într-un cadru mai stabil, după un sezon solicitant din punct de vedere fizic și mental. De cealaltă parte, Fissette și-a continuat cariera alături de alte jucătoare de top, colaborând ulterior cu Victoria Azarenka și alte nume importante din tenisul feminin.