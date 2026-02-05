Eliminate de la Transylvania Open, Jaqueline Cristian și Gabi Ruse au venit nervoase la conferință: „Nu ne-am simțit ca acasă. Ne-a afectat emoțional”. Video

ADVERTISEMENT

Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse au părăsit turneul de dublu de la Transylvania Open în faza semifinalelor, după ce au cedat cu 3-6, 6-2, 5-10 contra perechii chineze Xinyu Wang/Saisai Zheng. La final, cele două sportive au acuzat faptul că nu au beneficiat de sprijinul publicului, deoarece la aceeași oră s-a disputat și meciul Soranei Cîrstea de pe tabloul de simplu.

Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse, învinse în semifinala de la Transylvania Open

Jaqueline Cristian a tras concluziile după înfrângerea suferită. „N-a fost cea mai strălucită zi pentru noi. A fost un meci strâns, ne-am regăsit destul de greu, am început să jucăm mai bine abia din setul 2, a fost o situație puțin greu de gestionat, faptul că jucam semifinala la ora 18:15 pe terenul 2.

ADVERTISEMENT

Emoțional, puțin, ne-a afectat, dar am încercat să ne regăsim și să ne focusăm strict pe tenis. Consider că am făcut asta. Adversarele jucau bine, sunt o echipă foarte sudată. Nu a fost ziua noastră, suntem dezamăgite, nu ne convine situația absolut deloc, ne doream foarte mult trofeul”, a afirmat sportiva.

De ce nu au beneficiat Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse de susținerea fanilor

Cele două sportive au fost extrem de deranjate de faptul că semifinala de dublu s-a jucat în același timp cu , care a avut loc pe terenul central. „Am jucat acasă, din păcate n-am putut să ne bucurăm foarte mult de energia publicului, s-a simțit acest lucru. A fost și mai dureros. Am fost acasă și nu prea s-a simțit ca acasă.

ADVERTISEMENT

Automat, când joci pe terenurile ‘mai mici’, auzi zgomotul de pe terenul central. Ne-am bucurat foarte mult să auzim că tribuna era plină și Sorana are toată susținerea publicului, este un lucru foarte pozitiv, de care suntem conștiente, doar că ne-am fi dorit și noi să ne bucurăm mai mult de asta”, a spus Jaqueline Cristian.

ADVERTISEMENT

Ce a deranjat-o pe Gabriela Ruse în semifinala de dublu de la Transylvania Open

Gabriela Ruse a subliniat faptul că programarea meciului a fost afectată și de pauza primită de Xinyu Wang, care a evoluat joi și în sferturile turneului de simplu, unde a cedat cu 4-6, 4-6 în disputa cu Oleksandra Oliynykova. „A fost foarte frustrant că adversarele noastre au primit o oră și 45 de minute între meciuri, ceea ce nu este normal. În mod normal, pentru două seturi primești doar o oră, în niciun caz o oră și 45 de minute. Ne-am simțit prost, cel puțin eu”, a declarat sportiva, .