Sport

Eliminate de la Transylvania Open, Jaqueline Cristian și Gabi Ruse au venit nervoase la conferință: „Nu ne-am simțit ca acasă. Ne-a afectat emoțional”. Video

Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse au fost extrem de dezamăgite după eșecul suferit în semifinala turneului de dublu de la Transylvania Open. Ce au acuzat cele două sportive.
Alex Bodnariu, Bogdan Mariș
05.02.2026 | 22:20
CORESPONDENŢĂ DE LA CLUJ
Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse au reacționat după eșecul suferit la Transylvania Open.
Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse au părăsit turneul de dublu de la Transylvania Open în faza semifinalelor, după ce au cedat cu 3-6, 6-2, 5-10 contra perechii chineze Xinyu Wang/Saisai Zheng. La final, cele două sportive au acuzat faptul că nu au beneficiat de sprijinul publicului, deoarece la aceeași oră s-a disputat și meciul Soranei Cîrstea de pe tabloul de simplu.

Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse, învinse în semifinala de la Transylvania Open

Jaqueline Cristian a tras concluziile după înfrângerea suferită. „N-a fost cea mai strălucită zi pentru noi. A fost un meci strâns, ne-am regăsit destul de greu, am început să jucăm mai bine abia din setul 2, a fost o situație puțin greu de gestionat, faptul că jucam semifinala la ora 18:15 pe terenul 2.

Emoțional, puțin, ne-a afectat, dar am încercat să ne regăsim și să ne focusăm strict pe tenis. Consider că am făcut asta. Adversarele jucau bine, sunt o echipă foarte sudată. Nu a fost ziua noastră, suntem dezamăgite, nu ne convine situația absolut deloc, ne doream foarte mult trofeul”, a afirmat sportiva.

De ce nu au beneficiat Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse de susținerea fanilor

Cele două sportive au fost extrem de deranjate de faptul că semifinala de dublu s-a jucat în același timp cu partida Anastasia Potapova – Sorana Cîrstea (5-7, 6-4), din sferturile turneului de simplu, care a avut loc pe terenul central. „Am jucat acasă, din păcate n-am putut să ne bucurăm foarte mult de energia publicului, s-a simțit acest lucru. A fost și mai dureros. Am fost acasă și nu prea s-a simțit ca acasă.

Automat, când joci pe terenurile ‘mai mici’, auzi zgomotul de pe terenul central. Ne-am bucurat foarte mult să auzim că tribuna era plină și Sorana are toată susținerea publicului, este un lucru foarte pozitiv, de care suntem conștiente, doar că ne-am fi dorit și noi să ne bucurăm mai mult de asta”, a spus Jaqueline Cristian.

Ce a deranjat-o pe Gabriela Ruse în semifinala de dublu de la Transylvania Open

Gabriela Ruse a subliniat faptul că programarea meciului a fost afectată și de pauza primită de Xinyu Wang, care a evoluat joi și în sferturile turneului de simplu, unde a cedat cu 4-6, 4-6 în disputa cu Oleksandra Oliynykova. „A fost foarte frustrant că adversarele noastre au primit o oră și 45 de minute între meciuri, ceea ce nu este normal. În mod normal, pentru două seturi primești doar o oră, în niciun caz o oră și 45 de minute. Ne-am simțit prost, cel puțin eu”, a declarat sportiva, care s-a calificat în premieră în turul 3 al Australian Open la ediția din acest an.

Conferință de presă Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse

