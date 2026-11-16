Elina Svitolina, detalii despre prioritatea sa principală. Ce spune despre fiica sa și a lui Gael Monfils. Galerie foto

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Elina Svitolina a oferit o serie de detalii despre prioritatea sa principală. Sportiva a punctat faptul că nu este vorba de carieră, ci de fiica pe care o are din mariajul cu Gael Monfils. Cei doi au ales să divorțeze după o căsnicie de 5 ani.

Prima întâietate pentru sportiva Elina Svitolina

Turneul Campioanelor 2026 a venit cu o regulă nouă, după ce Elina Svitolina (32 ani) . Sportiva din Ucraina a luat această hotărâre pentru că nu este de acord cu invazia pe care Rusia a pornit-o în anul 2022. În plus, nu a vrut să apară în imagini cu Aryna Sabalenka (28 ani) și Mirra Andreeva (19 ani).

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Fotografia care le cuprinde pe toate tenismenele nu a mai apărut, fiind realizate doar unele individuale. În afara terenului toată lumea vrea să știe . Copila în vârstă de 4 ani a rămas după divorț cu mama sa. Ulterior, jucătoarea a dezvăluit că micuța este prioritatea sa principală.

Pune pe primul loc timpul petrecut cu Skai, care a venit pe lume în octombrie 2022. Mai mult, blondina a transmis că are o relație apropiată cu fostul partener de viață. Protejarea bunăstării celei mici este lucrul cel mai de preț în momentul de față, mai ales că fata trebuie să se adapteze la schimbările care au intervenit în viața sa.

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„Am o relație excelentă cu Gael”, le-a spus Elina Svitolina reporterilor, după victoria pe care a avut-o în fața tenismenei din Belarus, Aryna Sabalenka (28 ani), conform . Declarația a determinat-o să sublinieze că are o legătură bună cu fostul soț. „Chiar cu 10 minute înainte de meci a trebuit să vorbesc cu el și suntem în relații bune. Cel mai important lucru pentru noi este ca fiica noastră să fie fericită. Este cea mai importantă prioritate pentru noi”, a completat jucătoarea de tenis.

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Cum răspunde Elina Svitolina comentariilor din online

Elina Svitolina a fost cea care a anunțat că nu mai formează un cuplu cu Gael Monfils. Tenismena a primit numeroase mesaje negative, fiind pusă la zid pentru declarațiile contradictorii. Acum, susține că Turneul Campioanelor nu i-a permis să se concentreze pe acest aspect, focusându-se pe tenis. Astfel, replicile acide care au venit după despărțire pe rețelele de socializare au făcut-o să stea departe de online. „Nu aș spune că este o evadare. În această situație, pur și simplu îți dorești să fii departe de presă și de rețelele sociale. Fiecare zi este diferită. Unele zile sunt mai bune, iar altele sunt rele”, a mai spus celebra sportivă.

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Cunoscuta tenismenă a pus punct mariajului cu tatăl fiicei sale în luna octombrie. Cei doi au rămas în contact și încearcă să mențină o relație bună de co-parenting. În ceea ce privește motivul divorțului jucătoarea a transmis că este vorba de mai mulți factori. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei ar fi contribuit cel mai mult la această decizie.