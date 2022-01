Elina Svitolina și Gael Monfils au vorbit despre căsătoria lor: „Am fost la un pas de retragere, dar mi-a fost alături”

Relația dintre jucătoarea ucraineană de tenis Elina Svitolina (17 WTA) și cel francez Gael Monfils (20 ATP) a început în anul 2019 și, după câteva despărțiri, cei doi , în Elveția, la Nyon.

Svitolina (cs 15) a fost eliminată, miercuri, în turul 3 la Australian Open, de belarusa Victoria Azarenka (25 WTA, cs 24) cu 6-0, 6-2, în timp ce Monfils (cs 17) s-a calificat în optimi, după victoria cu 7-6 (4), 6-1, 6-3 în fața chilianului Cristian Garin (19 ATP, cs 16) și va juca în continuare cu sârbul Miomir Kecmanovic (77 ATP).

Într-o zi de pauză, cei doi au oferit un interviu publicației , în care au făcut unele dezvăluiri despre viața lor particulară.

Gael Monfils a vrut să se retragă, dar Elina Svitolina i-a redat încrederea în el

Gael Monfils a câștigat un turneu în acest an, cel de la Adelaide, după ce l-a învins în finală pe rusul Karen Khachanov cu 6-4, 6-4, iar succesul a venit cum nu se putea mai bine după .

„Anul trecut a fost foarte greu pentru mine. Am fost foarte aproape să renunț, pentru că mi-am pierdut încrederea în tenis, după ce am fost învins în primele trei meciuri din an. Dar Elina a fost lângă mine.

Mulțumesc Elina, mulțumesc pentru tot”, a spus Monfils.

Jucătorul francez a recunoscut că singurul lucru bun din 2021 a fost căsătoria cu Svitolina. „Singurul lucru pozitiv pe care îl iau din 2021 este căsnicia mea. A fost un an cu adevărat rău, un an oribil. Nu pot să spun nimic bun în ceea ce privește tenisul.

Vreau să uit anul acesta. Perioada cuprinsă între jumătatea anului 2020 până în 2021 nu mai există pentru mine”, a recunoscut Monfils.

Elina Svitolina și Gael Monfils se antrenează împreună și după ce s-au căsătorit

Elina Svitolina spune că ea și Gael Monfils și se bucură de compania celuilalt. „Încă ne mai antrenăm, uneori, împreună”, a spus Svitolina reporterilor.

„Când suntem acasă, vorbim uneori despre tenis. Uneori încercăm să nu discutăm prea mult despre meciurile noastre. Practic, tenisul nu s-a schimbat cu nimic pentru noi.

Dar, personal, cred că mariajul ne-a conectat și mai mult. Am avut o nuntă uimitoare, iar familiile noastre au fost împreună. Este foarte rar ca un jucător de tenis să vadă întreaga familie împreună, pentru că părinții mei locuiesc în Ucraina, iar ai lui Gael în Franța, Guadelupa sau Martinica.

Toată lumea este peste tot. așa că acea zi a fost cu adevărat specială pentru noi, deoarece i-am avut pe toți la un loc. Am fost foarte mulțumiți de cum a decurs evenimentul. A fost special pentru amândoi”, a spus jucătoarea ucraineană.