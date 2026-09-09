Sport

Drama Elinei Svitolina! Rușii au lovit direct în afacerea prietenei Simonei Halep

Vești teribile pentru Elina Svitolina: clubul de padel pe care îl deține în Ucraina a fost grav avariat în urma unui atac violent cu rachete. Sportiva a reacționat după incidentul care a provocat pagube importante
Catalin Oprea
09.09.2026 | 17:46
Drama Elinei Svitolina Rusii au lovit direct in afacerea prietenei Simonei Halep
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Clubul de padel al Elinei Svitolina, grav avariat după un atac cu rachete
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Jucătoarea de tenis Elina Svitolina trece prin momente extrem de dificile, la scurt timp după ce a fost eliminată din cadrul turneului US Open de către rusoaica Anna Kalinskaya. Sportiva din Ucraina a primit o veste cumplită din țara sa natală, unde un nou atac violent a lovit grav clubul său de padel deschis cu doar 4 luni în urmă.

Distrugeri masive la complexul inaugurat de curând de Elina Svitolina

Baza de padel deținută de jucătoare a fost grav afectată de exploziile produse la un atelier de producție din imediata apropiere, deși complexul sportiv fusese inaugurat de foarte puțin timp, mai exact la începutul lunii mai.

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Imaginile publicate pe rețelele de socializare arată că acoperișul clădirii a fost distrus pe suprafețe extinse, iar terenurile de joc au suferit avarii serioase. Svitolina, numărul 9 WTA, a reacționat imediat pe paginile sale oficiale. Aceasta a publicat un mesaj plin de durere în care a prezentat cifrele dramatice ale conflictului militar și modul în care acesta afectează sportivii.

”Până în prezent, 776 de sportivi și oficiali sportivi ucraineni au fost uciși în urma atacurilor Rusiei. 942 de infrastructuri sportive din toată Ucraina au fost avariate sau complet distruse. Astăzi, clubul meu a devenit unul dintre ele”, a scris jucătoarea pe rețelele sociale.

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Svitolina, apel disperat către comunitatea internațională

Fosta câștigătoare de la Roma a atras atenția asupra faptului că tinerii sportivi din țara sa nu mai beneficiază de condiții normale pentru a face performanță. ”Sportivii ucraineni şi tânăra noastră generaţie nu au posibilitatea de a se antrena şi de a se pregăti pentru competiţiile internaţionale în condiţii de egalitate cu sportivii din alte ţări”, a adăugat sportiva.

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În încheierea mesajului său, Elina Svitolina a lansat un apel ferm către toate instituțiile și comunitățile din străinătate care susțin cauza țării sale. Sportiva a cerut măsuri care să contribuie la oprirea definitivă a agresorului și la reconstrucția spațiilor destinate tinerilor sportivi.

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