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trece prin momente extrem de dificile, la scurt timp după ce a fost eliminată din cadrul turneului US Open de către rusoaica Anna Kalinskaya. Sportiva din Ucraina a primit o veste cumplită din țara sa natală, unde un nou atac violent a lovit grav clubul său de padel deschis cu doar 4 luni în urmă.

Distrugeri masive la complexul inaugurat de curând de Elina Svitolina

Baza de padel deținută de jucătoare a fost grav afectată de exploziile produse la un atelier de producție din imediata apropiere, deși complexul sportiv fusese inaugurat de foarte puțin timp, mai exact la începutul lunii mai.

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Imaginile publicate pe rețelele de socializare arată că acoperișul clădirii a fost distrus pe suprafețe extinse, iar terenurile de joc au suferit avarii serioase. Svitolina, numărul 9 WTA, a reacționat imediat pe paginile sale oficiale. Aceasta a publicat un mesaj plin de durere în care a prezentat cifrele dramatice ale conflictului militar și modul în care acesta afectează sportivii.

”Până în prezent, 776 de sportivi și oficiali sportivi ucraineni au fost uciși în urma atacurilor Rusiei. 942 de infrastructuri sportive din toată Ucraina au fost avariate sau complet distruse. Astăzi, clubul meu a devenit unul dintre ele”, a scris jucătoarea pe rețelele sociale.

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Svitolina, apel disperat către comunitatea internațională

Fosta câștigătoare de la Roma a atras atenția asupra faptului că tinerii sportivi din țara sa nu mai beneficiază de condiții normale pentru a face performanță. ”Sportivii ucraineni şi tânăra noastră generaţie nu au posibilitatea de a se antrena şi de a se pregăti pentru competiţiile internaţionale în condiţii de egalitate cu sportivii din alte ţări”, a adăugat sportiva.

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This is what Elina Svitolina and Sergiy Stakhovsky’s SVITO Padel Club in Kyiv looks like after the Russian army’s massive attack on the Ukrainian capital. “Sport is outside politics.” “Why don’t Ukrainian players shake hands with Russians?” Keep asking these endless questions… — Ukrainian Tennis • BTU (@ukrtennis_eng)

În încheierea mesajului său, către toate instituțiile și comunitățile din străinătate care susțin cauza țării sale. Sportiva a cerut măsuri care să contribuie la oprirea definitivă a agresorului și la reconstrucția spațiilor destinate tinerilor sportivi.