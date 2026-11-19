A ratat finala Turneului Campioanelor, iar acum rupe tăcerea despre tenis și viața personală. Elina Svitolina a recunoscut că păstrează o legătură amiabilă cu fostul partener de viață, Gael Monfils, care este în continuare un sprijin real.
Elina Svitolina (32 ani) a ajuns în finala de la Turneul Campioanelor 2026, dar a pierdut în fața unei sportive mai tinere. Mirra Andreeva (19 ani) cu care ucraineanca refuzase să apară în poza principală a competiției a cucerit trofeul. Rusoaica clasată pe locul 3 la nivel mondial și-a asigurat un premiu generos după finala de la Indian Wells.
Tânăra a câștigat suma de 3.370.000 de dolari (aproximativ 3.050.000 euro), în timp ce rivala sa a primit un premiu mai mic. După ce meciul s-a încheiat, sportiva a dezvăluit că a donat în ultimii 5 ani peste 1 milion de dolari armatei țării sale în conflictul pe care-l duce cu Rusia. În felul acesta ajută fundația care-i poartă numele.
De asemenea, tenismena a discutat despre relația pe care o are cu fostul partener de viață. Susține că prioritatea sa principală este fiica pe care o are din căsnicia cu Gael Monfils (40 ani). Mai mult, a subliniat că fostul jucător de tenis a încurajat-o să dea totul la turneul din California, care era pe lista ei încă de la începutul anului.
Multă lume nu se aștepta să participe la Turneul Campioanelor 2026, însă Elina Svitolina a primit mult sprijin de la tatăl fetei sale, Skai (4 ani). Acest lucru arată că au păstrat o legătură foarte bună, în ciuda mesajelor contradictorii pe care jucătoarea le-a distribuit în ultima perioadă. Fostul soț i-a spus să nu renunțe la obiectivul său. „Nu, nici măcar nu m-am gândit să nu joc aici. Am vorbit cu Gael despre asta și mi-a mai spus că prioritatea mea este să termin sezonul în forță. Acesta a fost întotdeauna obiectivul meu: să închei sezonul aici”, a explicat frumoasa șatenă, pentru tennis365.com.
„Ținând cont de toate, inclusiv de aspectele psihologice, cum ar fi problemele pe care le-am întâmpinat, obiectivul meu a fost să particip la acest turneu. Gael m-a susținut în acest sens. Acum avem timp să punem totul la punct, mai ales cu fiica noastră. Mă bucur că acest sezon s-a terminat în sfârșit. Voi putea să mă odihnesc, să mă reîncarc și să mă bucur de momentele cu fiica mea, pentru că nu am mai văzut-o de ceva vreme. Și acum este momentul să fac asta”, a mai adăugat Elina Svitolina, mai arată sursa citată anterior. Ucraineanca și fostul partener de viață au anunțat că divorțează după un mariaj de 5 ani. S-au căsătorit în vara lui 2021, iar un an mai târziu au devenit părinți pentru prima oară.
În ceea ce privește cariera, tenismena și-a consolidat poziția a 6-a în clasamentul WTA. Parcursul de la Indian Wells este, cu siguranță, de bun augur pentru sportivă. Jucătoarea de tenis a avut un an foarte bun din punct de vedere sportiv, cucerind mai multe titluri. Unul dintre acestea a fost câștigat la turneul de la Roma.
De asemenea, și-a adjudecat și trofeul de la Auckland. În schimb, Elina Svitolina a pierdut finala de la Dubai, câștigată de Jessica Pegula (32 ani). Din păcate, a fost învinsă și de bielorusa Aryna Sabalenka (28 ani), în semifinala de la Australian Open.