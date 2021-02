Elisabeta a II-a împlinește 69 de ani de domnie! „Secretele” celui mai longeviv monarh din istoria Marii Britanii

Pe 6 februarie se împlinesc 69 de ani de când Elizabeth Alexandra Mary Windsor devenea regina Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord după moartea tatălui ei, regele George al VI-lea. Se „năștea” astfel regina Elisabeta a II-a. Avea 25 de ani, 9 luni și 2 săptămâni și avea să devină cel mai longeviv monarh din istoria „Insulei”.

Încoronarea oficială a avut loc peste un an și 4 luni, pe 2 iunie 1953, la catedrala Westminster Abbey, tradiția și eticheta Casei Regale Britanice impunând o perioadă de cel puțin un an de la decesul monarhului precedent.

Regina Elisabeta a II-a va împlini 95 de ani pe 21 aprilie și a domnit mai mult decât cei 4 precursori ai ei la un loc: Eduard al VII-lea (9 ani, 22 ianuarie 1901 – 6 mai 1910), George al V-lea (26 de ani, 6 mai 1910 – 20 ianuarie 1936), Eduard al VIII-lea (11 luni, 20 ianuarie 1936 – 11 decembrie 1936) și George al VI-lea (25 de ani, 11 decembrie 1936 – 6 februarie 1952).

Numele şi titlurile complete ale reginei Elisabeta a II-a sunt: Elisabeta Alexandra Mary Windsor, regină a Regatului Unit, apărătoarea credinţei, sursă a onorurilor, ducesă de Normandia, ducesă de Lancastre, regină a 16 state suverane independente din Commonwealth, şefa Commonwealth-ului naţiunilor (54 de state), mare lord amiral din Amiralitatea britanică, guvernator suprem al Bisericii Angliei, comandant suprem al Armatei. Cronometrați cât timp vă ia să le rostiți…

Încoronarea reginei Elisabeta a II-a a fost prima ceremonie de acest gen transmisă la televizor și a fost urmărită de 27 de milioane de britanici (trei sferturi din populație) și ascultată de alte 11 milioane de cetățeni ai Regatului Unit.

Coroana „St. Edward”, pe care regina Elisabeta a II-a a purtat-o la ceremonia de încoronare, este din aur, are „numai” 2,23 kilograme și a fost făcută în… 1661!

Ziarista din 1953 care a revenit la Palatul Buckingham ca soție de președinte

Printre cei 2.823 de jurnaliști prezenți la încoronarea din 1953 a fost și unul, de fapt una, care avea să revină la Palatul Buckimgham în calitate oficială. Jacqueline Lee Bouvier lucra atunci la „Washington Times-Herald”. Pe 12 septembrie al aceluiași an participa într-un rol principal în „evenimentul anului” din SUA: căsătoria cu John Fitzgerald Kennedy, al 35-lea președinte american între 1961 și 1963.

Considerată „Regina Americii” datorită eleganței și comportamentului său „de clasă”, Jacqueline Kennedy a revenit la Palatul Buckingham în calitate de Primă Doamnă a SUA în 1961, la o vizită oficială a soțului său în Marea Britanie.

Cine a avut voie să mănânce carne de… bou la încoronarea reginei Elisabeta a II-a

În iunie 1953, urmările celui de Al Doilea Război Mondial nu se șterseseră încă în Marea Britanie. Erau în continuare raționalizate mai multe bunuri de larg consum, printre care și carnea de orice fel.

Ei bine, Ministerul Alimentației de la Londra a aprobat cu ocazia încoronării reginei Elisabeta a II-a 82 de cereri pentru consumul neraționalizat al cărnii de… bou! Una dintre tradițiile „originale” din Regatul Unit…

Dar atenție: au „avut voie” să-și facă friptură sau ciorbă de bou numai aceia care au putut dovedi că au păstrat tradiția și au mâncat carne de bou și la… încoronările anterioare!

„Nu este pur și simplu nemaipomenit când nu este nevoie să fii prezentat nimănui?”

Regina Elisabeta a II-a este recunoscută pentru umorul său… englezesc, of course! Dacă în momentele în care este nervoasă are ticul de a-și răsuci unul dintre inele, au fost mult mai multe ocaziile în care a dat dovadă de spirit de glumă.

Astfel, de exemplu, cu ocazia celebrării Jubileului de Aur, în anul 2002, prim-ministrul de atunci al Marii Britanii, Tony Blair a organizat și a găzduit o cină pentru Majestatea Sa, foștii prim-miniștrii în viață de la „10 Downing Street”, John Major, Margaret Thatcher și Jim Callaghan și descendenți ai prim-miniștrilor care au murit.

Toți cei prezenți erau, normal, emoționați, dar regina Elisabeta a II-a a detensionat atmosfera de cum a intrat cu o replică deloc protocolară: „Nu este pur și simplu nemaipomenit când nu este nevoie să fii prezentat nimănui?”.

Cine îi spune „Kokutu”, Missis Kiwin”, „Lillbet” sau…„Cârnăciorul meu”!

Pentru băştinaşii din Noua Zeelandă, populația indigenă Māori („ā” se pronunță „a” lung), regina Elisabeta a II-a este „Kotuku” – „Pasăre rară sfântă”, de fapt bâtlanul alb, iar pentru populaţia din Papua Noua-Guinee este „Missis Kiwin” sau „Mama belong big family” – „Mama marii familii”. Pentru soţul său, Prințul Filip, Duce de Edinburgh (care va împlini 100 de ani pe 10 iunie!) este „Lilibet” sau… „Cârnăciorul meu”.

Premierele Reginei Elisabeta a II-a

Prima încoronare a unui monarh britanic transmisă de televiziune (1957).

Primul monarh britanic care s-a adresat Adunării Generale a Națiunilor Unite (1957).

Primul monarh care a deschis lucrările Parlamentului Canadei (1957).

Primul monarh care a deschis Jocurile Olimpice în două dintre țările sale: Montreal, Canada (1976) și Londra, Anglia (2012).

Primul monarh britanic care s-a adresat Congresului SUA (1991).

Primul monarh britanic care plătește impozit pe venit (1993).

Știați că…

…Printre principalele privilegii regale, regina Elisabeta a II-a deţine toţi sturionii, balenele şi delfinii din apele teritoriale ale Angliei? Din anul 1324, aceşti „supuși” marini au primit statutul de… „peşti regali”!

…Regina Elisabeta a II-a are 10 tiare şi diademe între bijuteriile sale? Preferata „regală” este „Diadema cu diamante a Fetelor din Marea Britanie şi Irlanda”, primită de la bunica ei, regina Mary (1867-1953), când s-a căsătorit, în 20 noiembrie 1947, cu Prințul Filip al Greciei și Danemarcei, numit Duce de Edinburgh, Conte de Merioneth și Baron Greenwich chiar în dimineața nunții cu Prințesa Elisabeta.

…Parfumurile preferate ale reginei Elisabeta a II-a sunt de la firma „Floris of London”?

…Regina Elisabete a II-a îşi îngrijeşte tenul cu produse „Clarins”, anti-age, pentru hidratare şi demachiere?

…Regina Elisabeta a II-a are întotdeauna în geanta, brandul ei preferat fiind „Launer”, conform apropiaților săi, o pereche de mănuşi de schimb, un ruj „Elizabeth Arden”, o pudrieră, o batistă şi… biscuiţi pentru câini? Niciodată bani, în afara unei bancnote de 5 lire, pentru… slujba de duminică!

…În orice călătorie, regina Elisabeta a II-a îşi ia cu ea ceai „Fortnum & Mason”, biscuiţi „shortbread” specific englezeşti, apă plată „Malvern”, bomboane „Barley”, și… perna sa cu fulgi de gâscă?

…Băutura preferată a reginei Elisbeta a II-a este un cocktail jumătate gin, jumătate Dubbonet, cu două cuburi de gheaţă şi o felie de lămâie?

…Regina Elisabeta a II-a are la dispoziţie 8 limuzine: 3 Rolls-Royce, 3 Daimler și 2 Bentley? Rolls-urile şi Bentley-urile nu au plăcuţe de înmatriculare…

…Regina Elisabeta a II-a a trimis primul mail în 1976, şi-a lansat propriul site (www.royal.gov.uk) în 1997, este pe YouTube din 2007, pe Twitter din 2009 şi pe Facebook din 2010?

…Regina Elisabeta a II-a are mania de a pune să-i fie călcate… ziarele de dimineaţă pentru a nu se… păta cu cerneala tipografică?

(Sursa acestor „secrete”… publice este www.independent.co.uk)