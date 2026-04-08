Elisabeta Lipă a dezvăluit ce i-a spus Mircea Lucescu despre meseria de antrenor: „În fiecare duminică eram când la ceruri, când sub pământ"

Elisabeta Lipă, profund îndurerată de trecerea în neființă a lui Mircea Lucescu. Fosta președintă ANS a dezvăluit ce i-a spus „Il Luce” despre meseria de antrenor.
Iulian Stoica
08.04.2026 | 18:55
Mircea Lucescu s-a stins din viață marți, 7 aprilie, în jurul orei 20:30. Sportul din România a primit cu mare tristețe vestea morții lui „Il Luce”, iar Elisabeta Lipă a dezvăluit care au fost cele mai importante sfaturi primite de la acesta despre cariera de antrenor în fotbalul profesionist.

Profund îndurerată de trecerea în neființă a lui Mircea Lucescu, Elisabeta Lipă a dezvăluit că a dialogat în dese rânduri cu antrenorul. În timpul convorbirilor, „Il Luce” preciza de fiecare dată că tehnicienii trec, weekend de weekend, de la agonie la extaz, iar fosta canotoare s-a arătat impresionată de pasiunea de care Lucescu dădea dovadă.

„Ne-am depănat foarte multe amintiri. Ne-am plâns unul altuia pe umăr. Mi-a zis: ‘Eu ca sportiv am ajuns sus, iar ca antrenor am învățat să sufăr mult. De la duminică la duminică eram când la ceruri, când sub pământ, dar niciodată nu m-a părăsit pasiunea’. Nu cred că sunt mulți dintre noi care se pot sacrifica pentru pasiunea lor.

A fost un lider, căpitan de echipă, pe unde a antrenant a lăsat ceva în urma lui. Curg lacrimile în urma lui. Nu știu dacă mai există un antrenor român de talia lui Mircea Lucescu. A respectat fiecare sportiv în parte. Știa de înseamnă munca, sacrificiul, ce înseamnă să te sacrifici. Știa foarte bine cât de mult înseamnă susținerea familiei. A spus-o de fiecare dată ca doamna Neli ținea familia unită”, a declarat Elisabeta Lipă, conform Prima Sport.

Când va fi înmormântat Mircea Lucescu

Vineri va marca ultima zi a ceremoniilor dedicate decesului lui Mircea Lucescu, desfășurată într-o atmosferă sobră și discretă, organizată în două locații. La Biserica Sfântul Elefterie, cortegiul funerar va ajunge pentru slujba de înmormântare programată la ora 10:00, accesul fiind permis doar familiei și invitaților apropiați.

Ulterior, la Cimitirul Bellu, ceremonia va continua de la ora 12:20, când vor fi acordate onoruri militare în semn de recunoaștere a meritelor regretatului antrenor. Înhumarea va avea loc la ora 13:10. Conform dorinței familiei, accesul publicului va fi restricționat, iar zona din cimitir va fi rezervată exclusiv cercului restrâns de apropiați.

Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
